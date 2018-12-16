Зникнення сержанта на кордоні з Молдовою: прикордонника знайшли мертвим

Українського прикордонника Євгена Колісника, який вранці 16 грудня зник на кордоні із Молдовою, знайшли мертвим.

Раніше 24 канал повідомляв, що в районі невизнаного Придністров'я зник український прикордонник 23-річний сержант-контрактник Євген Колісник.

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Так, згодом помічник глави Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив про те, що військового знайшли неподалік від посту прикордонників без ознак життя.

В результаті кілька годинних пошуків інспектор прикордонної служби був знайдений без ознак життя, з вогнепальним пораненням за кілька кілометрів від місця несення служби. Із попереднього вивчення обставин інциденту, причиною можливого суїциду стали сімейні негаразди військовослужбовця,

– йдеться у повідомленні.

Слободян додав, що за фактом загибелі прикордонника вже порушено кримінальне провадження.

"Державна прикордонна служба також проводить внутрішнє розслідування інциденту", – додав він.