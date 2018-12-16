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      Зникнення сержанта на кордоні з Молдовою: прикордонника знайшли мертвим

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      Зниклого прикордонника на Одещині знайшли мертвим
      Зниклого прикордонника на Одещині знайшли мертвим / фото з відкритих джерел

      Українського прикордонника Євгена Колісника, який вранці 16 грудня зник на кордоні із Молдовою, знайшли мертвим.

      Раніше 24 канал повідомляв, що в районі невизнаного Придністров'я зник український прикордонник 23-річний сержант-контрактник Євген Колісник.

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      Так, згодом помічник глави Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив про те, що військового знайшли неподалік від посту прикордонників без ознак життя.

      В результаті кілька годинних пошуків інспектор прикордонної служби був знайдений без ознак життя, з вогнепальним пораненням за кілька кілометрів від місця несення служби. Із попереднього вивчення обставин інциденту, причиною можливого суїциду стали сімейні негаразди військовослужбовця,
      – йдеться у повідомленні.

      Слободян додав, що за фактом загибелі прикордонника вже порушено кримінальне провадження.

      "Державна прикордонна служба також проводить внутрішнє розслідування інциденту", – додав він.

       

      Теги: Новини України Жертви Самогубство Держприкордонслужба Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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