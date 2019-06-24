Зникнення та вбивство 9-річного Захара Черевка: як відбувався злочин

9-річного Захара Черевка, за попередньою версією слідства, убив фактично його родич. А стався злочин внаслідок конфлікту, який виник між чоловіком і мамою дитини. Підозрюваний уже в усьому зізнався. Зокрема, він завдав неповнолітньому численні колото-різані рани та травму черепа.

У п’ятницю, 22 червня, у Києві зник 9-річний хлопчик Захар Черевко. Поліцію про інцидент повідомила бабуся дитини. За словами жінки, її малолітній онук близько 20:00 вийшов на вулицю гуляти та зник. Відтак, коли стемніло вона кинулася шукати дитину, але результатів не було жодних. У підсумку слідчі вирішили відкрити справу за попередньою правовою кваліфікацією "Умисне вбиство".

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Як розповіли у поліції, вийти на слід дитини їм вдалося доволі швидко, а допомогли їм у цьому камери відеоспостереження одного із торгових центрів – на кадрах, що вони зафіксували, можна було побачити, як зниклий хлопчик іде разом із якимось чоловіком. За деякий час правоохоронцям вдалося встановити особу останнього. Коли вони прийшли до нього додому, то той почав нервово поводитися та плутався у показах.

Щоправда, у той час, коли правоохоронці допитували чоловіка, до них надійшло повідомлення, що зниклого хлопчика знайшли мертвим. Його бездиханне тіло виявив в озері Вирлиця, що у Дарницькому районі Києва, місцевий рибалка.

На місці, де знайшли тіло 9-річного Захара Черевка, працювали керівництво поліції, слідчі, співробітники прокуратури, судмедексперт, кінологи з собаками, криміналісти, рятувальники

За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, на тілі дитини експерти виявили численні колото-різані рани та травму черепа. Крім того, на березі було заховано сорочку загиблого та його блокнот, а з дна озера водолази дістали "предмети, схожі на ніж та молоток". Усі речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Щодо чоловіка, який був із хлопчиком у вечір зникнення, то зрештою той зізнався, що саме він убив дитину, розповів про обставини скоєння злочину та сказав, куди викинув знаряддя вбивства. Відтак, його затримали. Правоохоронці також встановили, що зловмиснику – 30 років, проживає він у Києві та веде аморальний спосіб життя.

Підозрюваний був близько знайомим із загиблим хлопчиком. Він, якщо можна так сказати, – член його родини, оскільки є рідним братом співмешканця матері та з ними проживав. Дитину ж виховувала бабуся та вона здебільшого жила у неї окремо. Мати ж хлопчика та її співмешканець, неодноразово судимий, часто потрапляли у поле зору поліції,

– повідомив Крищенко.

За попередньою версією слідства, вбивству 9-річного хлопчика передував конфлікт між братами та мамою дитини, відтак підозрюваний вирішив помститися. Мотив убивства – внутрішні сімейні образи. За інформацією 24 каналу, його ім'я – Ярослав Олексійович Богдан: народився 27 травня 1989 року.

Речник Генпрокуратури Андрій Лисенко додає, що того трагічного вечора зловмисник дочекався хлопчика біля його будинку та запросив разом покупатись у Вирлиці. Дитина на це погодилася.

Прийшовши на берег озера, чоловік підійшов до хлопчика ззаду та почав завдавати численні хаотичні удари ножем в область шиї, спини та тулуба – загалом було близько 30 ударів. Після чого молотком, який заздалегідь приготував, зловмисник здійснив декілька ударів в область голови дитини. Через отримані травмами хлопчик загинув на місці. Аби приховати сліди злочину, вбивця прив’язав до ніг жертви камінь і затягнув тіло у воду,

– розповів він.

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Імовірний вбивця 9-річного Захара Черевка

Чоловікові вже повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство. Йому загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Водночас слідчі подали до суду клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Коментар поліції про вбивство 9-річного Захара Черевка: дивіться відео