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      Зникнення цінностей з Києво-Печерської лаври: СБУ відкрила справу

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      За фактом зникнення культурних цінностей з Києво-Печерської лаври відкрито справу
      За фактом зникнення культурних цінностей з Києво-Печерської лаври відкрито справу / Getty Images

      Працівники Служби безпеки України встановили, що у Києво-Печерській лаврі бракує 10 предметів, які мають культурну цінність.

      Тож слідчі поліції зареєстрували кримінальне провадження за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, повідомляє прес-центр СБУ.

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      Справу було відкрито за фактом розтрати цінностей, переданих на зберігання посадовим особам Києво-Печерської лаври. Зараз тривають слідчі дії.

      Восени 2018 року за ініціативи Міністерства культури створили спеціальну комісію, яка перевіряла наявні у Києво-Печерській лаврі церковні коштовності і святині, передані лаврі з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову.

      Згодом у Міністерстві культури заявили, що з Києво-Печерської лаври зникли 8 ікон, дерев'яна чаша та хрест. Їх не знайшли під час інвентаризації цінностей у храмі.

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      Теги: Новини України Києво-Печерська лавра Новини Києва СБУ Поліція Розслідування Релігія
      Джерело: 24 канал
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