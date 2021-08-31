"Знімали порчу": подружжя-гастролери обкрадали пенсіонерів на Херсонщині

Правоохоронці на території Херсонщини підтвердили 2 злочини за схемою "зняття порчі". Потерпілими стали 2 пенсіонерів з Каховки та Нової Каховки.

Злочинці відбирали у людей гроші та золоті прикраси. Оперуповноважені затримали зловмисників "на гарячому", коли вони після пограбування прямували на автовокзал.

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Виявилось, що шахраями було подружжя з Донецької області. За інформацією слідчих, їх вже раніше розшукували криворізькі правоохоронці.

Як діяли правопорушники

Наразі поліція перевіряє затриманих. Їх підозрюють у скоєнні злочинів не лише у Херсонській області, а й у всій Україні.

Зловмисники обирали помешкання, де проживали самотні люди похилого віку. Потім просилися переночувати. Жінка говорила з господарем про "наведення порчі", коли спільник нишпорив у будинку й забирав гроші й прикраси.

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Що загрожує зловмисникам

Керівник Каховського районного відділу поліції Вадим Парфентьєв розповів, що подружжя намагалося втекти з викраденими речами. Також речі вони тримали у камерах схову автовокзалу. Під час обшуку правоохоронці знайшли 200 поцуплених доларів та тисячу гривень.

Наразі подружжя затримали за статтею крадіжка. Зловмисникам може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

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