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Знищено дані детектора брехні: директор ДБР не захотів розглядати кандидатів на керівні посади

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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що не розглядатиме подання на призначення 27 кандидатів на керівні посади. Усе тому, що зовнішня конкурсна комісія не надала результати проходження поліграфа кандидатами.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі. 

"Я сьогодні прийняв рішення відмовити конкурсній комісії в розгляді питання про призначення 27 осіб на керівні посади", – сказав Труба.

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Він пояснив, що зовнішня конкурсна комісія знищила матеріали проходження кандидатами поліграфа, матеріали не були надані, а без них неможливо призначити людей на посади.

Директор ДБР також запевнив, що повернув комісії матеріали щодо кандидатів.

"Непризначення керівників не стане перешкодою для запуску ДБР", – заявив при цьому Труба, додавши, що ухвалив рішення про призначення низки виконувачів обов'язків керівників.

Голова ДБР розповів, що 18 липня зовнішня конкурсна комісія оголосила переможців конкурсу на зайняття 27 керівних посад і "на цьому ж засіданні прийняла протиправне рішення про знищення результатів поліграфа".

Я тричі звертався до комісії з проханням надати мені результати поліграфа або акт про знищення результатів – мені відмовили,
– запевнив Труба.

Він звернув увагу на те, що директор ДБР не має права призначати кандидатів, запропонованих комісією, без результатів поліграфа, тому він повернув документи щодо кандидатів зовнішньої комісії.

Нагадаємо, на початку серпня внутрішня конкурсна комісія ДБР визначила 75 переможців на посади слідчих, вони будуть призначені після проходження перевірок.

Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань
Джерело: 24 Канал
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