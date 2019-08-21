Знищену мозаїку на магазині у Львові забудовник пообіцяв відновити власним коштом

У Львові забудовник, який зруйнував автентичну мозаїку під час реконструкції будівлі магазину, обіцяє відновити її власним коштом.

Відповідний лист від власника "Ріел-Естейт Груп" – компанії, яка займається будівництвом магазину "Океан" на вулиці Володимира Великого у Львові оприлюднив мер Львова Андрій Садовий у своєму Facebook.

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Окрім відновлення мозаїки за власні гроші, забудовник також обіцяє передати місту приміщення площею 1000 метрів квадратних для відкриття у ньому дитячої школи художнього і музичного спрямування.

У коментарях до допису львів'яни радять спершу дослідити, наскільки затребуваним є відкриття музично-художньої школи у цьому районі, перш ніж погоджуватись на пропозицію забудовника.

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Що варто знати про скандал щодо знищення мозаїки у Львові? В середині липня під час перебудови магазину "Океан" у Львові представники забудовника ТзОВ "Компанія Ріел-Естейт Груп" зруйнували відому мозаїку на фасаді будівлі, попри обіцянку забудовника зберегти її.

Малюнок у формі геометричних риб та хвиль на фасаді магазину у 1982 році створили за ескізами відомого львівського художника Володимира Патика.

Порівняйте, як виглядав фасад будівлі до та після руйнування:

Раніше у мерії Львова пообіцяли оштрафувати забудовника за недотримання обіцянки на 45 прожиткових мінімумів – а це штраф у розмірі 90 315 гривень.

Чи вдасться відновити мозаїку? Після знищення 80% мозаїки вдалось зібрати, аби реставратори могли спробувати її відновити.

Син творця мозаїки, художник Остап Патик каже, що відреставрувати таку кропітку роботу реально, але це буде дуже дорого.

За його словами, така реставрація може обійтись приблизно у 80-100 тисяч доларів і може зайняти 2-3 місяці, інформує Zaxid.net.



Мозаїку, яку вдалось врятувати, відсортували / Фото: varianty.lviv.ua