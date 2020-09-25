У Національному Банку України прогнозують, що облікова ставка до кінця року залишиться на рівні 6%, натомість ставки на депозити, які в середньому становлять 9,4%, можуть знизитись.

У своєму інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", заступник голови НБУ Дмитро Сологуб сказав, що національний банк прогнозує подальше зниження депозитних ставок у банках. До кінця року вони можуть впасти на 1 процент.

Важливо Що буде з гривнею до кінця року: коментар члена ради Нацбанку

За депозитами, можливо, є невеликий потенціал для зниження. Вони ще до кінця не відіграли зниження облікової ставки до 6%,

— сказав він

Сологуб додав, що дрібні банки залучають гривневі депозити під 11%, іноземні банки — під 5%. За його словами, у кредитних ставок теж є потенціал для зниження, однак головним стримувальним фактором для цього є плата за ризик. Також він додав, що середня ставка за кредитами юросіб уже нижче ніж 10%, а ставка за кредитами середньому бізнесу — 14-15%.

У свою чергу директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський розповів, що на тлі зниження очікувань і низької інфляції, банки ще мають запас для зниження гривневих ставок за строковими депозитами.

За даними НБУ, в серпні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 9,4% річних, що на 0,3% нижче, ніж у липні.