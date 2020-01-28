Зниження тарифів: чи отримали українці малі цифри в платіжках за тепло

Про те, чи зменшилися тарифи на тепло, внаслідок чого відбувся перерахунок та які цифри в платіжках отримають українці в наступних місяцях опалювального сезону в програмі "Після всього" розповів очільник комітету з питань енергетики та житлово-комунального комплексу Андрій Герус.

Як відбулося перерахування тарифів

– У нас відбулося зниження ціни на газ, що стало основним фактором для можливих перерахунків. Вона знизилася на понад 35%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2018 році. 80% у собівартості тепла – це газ. Тому якщо найбільша складова тепла стає суттєво дешевшою, є підстави для перерахунку тарифу на тепло, або мають бути вагомі аргументи, чому перерахування не відбулося.

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– Загалом, по Україні перерахунок тарифів здійснили 124 міста 16 обласних центрів. Однак, це відбулося не всюди, тому що в абсолютній більшості міст України тарифи на тепло встановлюють органи місцевого самоврядування.

А як у це втрутився президент, мери ж йому не підпорядковані?

– Так. Це було сказано на нараді, яка проводилася із органами місцевого самоврядування. В ній взяли участь президент, прем'єр-міністри, міністри, мери обласних центрів, а також голови ОДА. Тому, звичайно, такі речі можливі у співпраці президента, уряду і органів місцевого самоврядування. Якщо у них є можливість понизити тарифи, то багато хто це робить.

– Однак, їм потрібні були певні законодавчі механізми, тому що грудень вже закінчувався, і це мав бути перерахунок того, що вже фактично було нараховано. Тому були прийняті певні зміни до правил Кабінету Міністрів України. Ці рішення дали можливість органам місцевого самоврядування перерахувати такі платіжки. Зокрема, в Тернополі зробили перерахунок за жовтень, листопад і грудень. Звичайно, є окремі міста чи райони міст, в яких або негазові котельні, або інша специфічна ситуація. У цьому випадку краще ставити уточнювальні запитання мерам тих міст.



Як змінювалася ціна на газ протягом 2019 року

– Газ зазвичай займає майже 80% (в платіжці – 24 канал). Але в кожному місті може бути своя специфічна ситуація. Тому що окрім газу є затрати, які необхідно здійснити для ремонту або заміни теплотраси, тобто на інвестиції в мережу, в інфраструктуру.

Важлива стаття тарифу – це модернізація інфраструктури. Якщо не інвестувати, то вона зношується й можуть статися дуже серйозні ситуації.

Наступне – це заробітна плата. Очевидно, що її потрібно підвищувати.

Далі – затрати на електроенергію. Це також складова собівартості.

Паливно-мастильні матеріали.

Питання податків.

Втрати в мережах.

Про проблеми із теплопостачанням у містах України

– Я, наприклад, можу розуміти ситуацію в Кривому Розі. Місто дуже довге, тому теплотраси йдуть впродовж міста й мають дуже великий кілометраж. Плюс вони є зношені, й там є великі втрати тепла в мережі. Це така хронічна проблема міста Кривий Ріг. В різних містах є така проблема, але там вона особливо яскраво виражена.

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– Якщо в якомусь місті споживачі від'єдналися від централізованого теплопостачання, тоді залишається менша кількість споживачів. Натомість величина теплотраси, яку потрібно обслуговувати, залишається такою ж. Тоді тариф також може зростати або знижуватися. Для прикладу місто Сміла. Там мали ситуацію, коли в них була проблема з початком опалювального сезону.

Які проблеми були з опаленням у Смілі у 2018 році?Місто перебувало без тепла до листопада, хоча опалювальний сезон зазвичай стартує 15 жовтня. Тож 13 листопада у Смілі оголосили надзвичайний стан. Через відсутність тепла місцеві жителі перекрили траси на виїзді з міста.



Постачання тепла у Смілі затримують декілька років поспіль. Проблеми виникли після розірвання договору з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам вісім років. Все майно передали комунальному підприємству. У "Нафтогазі" причиною відсутності опалення у Смілі у 2018 році назвали "бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачальника".

– Є ще Новояворівськ, Новий Розділ, Шепетівка та ще деякі міста. Споживачі від'єднуються від централізованого теплопостачання, а користуються автономним, електричним. Відповідно кількість споживачів стає меншою, а протяжність мереж теплотрас залишається такою, і її потрібно обслуговувати. Тоді цей тариф розноситься на тих споживачів, які залишаються.



Жителі Сміли обурені сумами в платіжках за тепло

Нардеп від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко наголосив, що перерахунок платіжок за грудень – це непрофесійна і несвоєчасна реакція уряду. За його словами, вони зробили те, що потрібно було робити перед початком опалювального сезону. Адже ще навесні 2019 року почала знижуватися ціна на газ, а в тарифах на тепло вона досі є минулорічною.

Звертаю увагу, тарифи ніхто не переглядав. Вони залишаються такими ж, як і рік тому. Тобто, там закладена ціна на газ майже 8500 гривень за тисячу кубів, але на грудень оголошений перерахунок. Як на мене, вони хотіли під ялинку зробити піар-акцію, однак вона вдалася не у всіх містах,

– пояснив Олексій Кучеренко.

Нардеп відзначив, що органи місцевого самоврядування не мали права робити перерахунки, тому що в них була ще стара ціна на газ. І тарифи, відповідно, були нараховані за тою ціною. Однак, згідно із постановою 1082, уряд дозволив щомісяця виставляти заднім числом рахунки зі знижкою.

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Кучеренко розповів, що під час зустрічі з міністром Оржелем, той запевнив, що уряд вже прийняв постанову про зниження ціни на газ за січень. Згідно із прогнозами нардеп, такий перерахунок влада буде вимушена робити до кінця опалювального сезону під впливом обставин. Якщо уряд цього зараз не зробить, реакція людей буде вкрай негативна.



Олексій Кучеренко

Про зміну механізмів оплати за тепло

– Ми зараз розробляємо закон про житлово-комунальні послуги, де хочемо деякі питання, які були складні, або спірні врегулювати. Звичайно, що неправильно, коли буде 15 різних платіжок, в яких можна заплутатися. Ці механізми потрібно спрощувати. Комітет уже схвалив цей законопроєкт.

Ми сподіваємось, що в парламенті в першому читанні за нього вже проголосують, а потім в режимі правок будемо його доопрацьовувати для того, щоб ця історія була і правильною, і легкою для кінцевого споживача. Тому що має бути легкість в поводженні та оплаті платіжок. Коли їх стає надто багато – це не є добре.

– Компанія, яка займається транспортуванням, розподілом, яка обслуговує мережі – це окрема компанія, а та, яка продає газ – це інша компанія. Ми можемо найближчим часом мати ситуацію, коли для населення газ буде продавати не НАК "Нафтогаз України", а якийсь приватний постачальник. Тому платіжка приходитиме, а оплату за газ можуть отримувати різні компанії.

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– Коли приватна компанія отримуватиме чужі гроші, з якими можуть ускладнитися розрахунки, то це матиме певні ризики та недоліки. Вже був чинний закон, діюча методика, і комісія прийняла відповідне рішення. Подивимось, як воно буде працювати: якщо буде дуже незручно, тоді потрібно буде вдосконалювати і придумувати механізми, як це можна покращити. Елемент зручності тут має зберігатись.