Зниження зарплат держапарату: чи правильно ми економимо?
Зараз популярна ідея зниження зарплати чиновникам та керівництву держпідприємств. Мовляв, це не приватний сектор, зарплати в державі платять платники податків, і держава не може собі дозволити платити ринкові зарплати.
Я вважаю, що зниження зарплати призведе до звільнення компетентних та чесних людей з держслужби. Навіть, якщо таке зниження є тимчасовим.
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Чому? Нормальні люди образяться і просто звільняться. А залишаться ті, хто заробляє на корупції і для кого офіційна зарплата не важлива. Ті, хто заробляють великі суми на схемах та крадіжках у держави. Тобто у нас з вами.
Ще залишаться ті, хто не можуть знайти собі ніякої роботи в приватному секторі. Це некомпетентні люди, чия користь на державній службі дуже сумнівна. І, нарешті, залишаться ті, кому будуть доплачувати в конвертах. А це означає, що вони будуть працювати не на нас з вами – платників податків, а на конкрентних бізнесменів та політиків.
Багато хто скаже – чиновникам немає за що платити. Вони і так некомпетентні і все крадуть. Хай спочатку навчаться працювати, розвинуть економіку, вичистять корупцію, зроблять "город-сад", і тоді ... Але так не працює. Ми хочемо, щоб державою керували топові професіонали. Вони не студенти без досвіду, яких потрібно ставити на випробувальний термін. Вони знають свою ринкову ціну і у них багато інших варіантів на ринку.
Ще один аргумент – на державу потрібно працювати безплатно, бо це для людей. Нехай так і працюють. Ок. Тоді поставте себе на місце людини, якій пропонують таке. Ви би погодились? На ентузіазмі, ненадовго – можливо. Але постійно так не працює.
Суспільство, яке не готове платити високі зарплати держслужбовцям, не має дивуватись, що держава слабка та погрязла в корупції. Суспільство, яке вибирає популізм, а не компетентність, не зможе стати успішним та заможним. Суспільство, яке економить на держслужбі, економить на своєму розвитку та боротьбі з системою.
Під ринковими, я розумію зарплату в 200 тис. для міністра, 150 тис. для заступників, 100 тис. для голів департаментів в міністерствах, 100-500 тис. для наглядових рад, та 100 тис. – 1 млн для керівників держпідприємств. Ви можете не погоджуватись з сумами, але це окрема дискусія і мій пост не про це. Вірю, що більшість погодиться, що 50 тис. грн – це не ринкова зарплата для цих людей.
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