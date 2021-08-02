Знижки в кіно та безкоштовний проїзд: як заохочують вакцинацію в Дніпрі

У Дніпрі вирішили заохочувати вакцинацію серед жителів міста. Тим, хто прищепився 2 дозою вакцини, будуть видавати місячні проїзні квитки для громадського транспорту. Також, можливо, будуть давати знижку в кінотеатрах.

Про це повідомили 2 серпня. Розпорядження пояснили інтенсивністю захворюваності в місті.

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Винагороду за вакцинацію можна буде отримати пред’явивши документ, який засвідчує набуття штучного імунітету. Це може бути паспорт вакцинації чи сертифікат про вакцинацію.

Також у розпорядженні поручили департаменту з питань місцевого самоврядування організувати розважальні заходи для вакцинованих жителів міста. Один має бути для молоді, інший – для пенсіонерів. Людей, які вакцинувалися, будуть туди впускати безкоштовно. Ці заходи мають провести в жовтні або листопаді.

Дніпро – складне місто. Тут треба не соромитися брати на себе політичну відповідальність, вести за собою і показувати особистий приклад,

– написав про розпорядження мер Дніпра Борис Філатов.

Жорсткі правила для невакцинованих

Тепер у працівники всіх виконавчих органів, комунальних підприємств, установ і закладів міської ради Дніпра повинні вакцинуватися проти COVID-19. Ті співробітники, які не вакцинуються до 15 жовтня, повинні щотижня надавати довідку про відсутність коронавірусної хвороби.

Винятком будуть лише ті, в кого є відповідні медичні протипоказання. Ці люди мають надати своєму керівництву підтверджувальні документи. Філатов сказав, що це правило таке, як у мерії Нью-Йорка.



Розпорядження міського голови Дніпра / Фото Дніпровської міськради

Станом на 1 серпня на Дніпропетровщині вкололи 462 599 доз вакцини. Повністю вакциновані вже 172 657 жителів області.