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Знижує холестерин та корисний для гіпертоніків: медики назвали цінний продукт

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Квасоля знижує холестерин та корисна для гіпертоніків
Квасоля знижує холестерин та корисна для гіпертоніків / unsplash.com

Окрім поживних якостей квасоля має чимало цінних лікувальних властивостей. Цей рід бобових знижує холестерин та є корисною для гіпертоніків.

Зі слів дієтологів, регулярне вживання квасолі є хорошим способом підтримувати нормальний рівень холестерину, передає Diagnoz.

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Вчені з США зазначили, щоденне вживання 120 грамів квасолі впродовж трьох тижнів покращує показник холестерину в організмі на 10%.

А це завдяки тому, що у квасолі міститься 15,2% харчових волокон, які вимивають холестерин і жовчні солі з кишечника.

Високий вміст целюлозних волокон (20% від маси) робить квасолю ефективною профілактикою затримки випорожнення кишечника та захворювання товстої кишки. Також ці волокна можуть запобігати утворенню злоякісних пухлин товстої і прямої кишки.

via GIPHY

А ще квасоля є ідеальним продуктом для людей з високим артеріальним тиском. Вона містить мало натрію і багато калію.

У 100 грамах продукту міститься понад 10,4 мг заліза, а це більше, ніж у м'ясі чи шпинаті (приблизно 3 мг на 100 грамів). Тож така їжа буде чудовою для пацієнтів, які страждають від анемії і нестачі поживних речовин.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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