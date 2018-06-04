Знизити ризик смерті може одна звичка: дослідження вчених

Команда вчених з Австралії, Великої Британії та Ірландії встановила, що швидка ходьба може знизити ризик смертності від усіх причин, включаючи серцево-судинні захворювання.

У середньому цей ризик зменшувався на 20%, йдеться в British Journal of Sports Medicine. Такий показник збільшувався вдвічі серед людей, які старші 60 років.

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До вибірки аналізу потрапили понад 50 тисяч жителів Великобританії. Учасники не страждали на серцево-судинні та онкозахворювання. Вони також повинні були спостерігати за власною фізичною активністю протягом чотирьох тижнів. Кожен учасник детально розповідав, як швидко і скільки він ходив.

Вчені зазначають, що швидка ходьба відповідала мінімум чотирьом милям, а це близько 6,4 кілометрів на годину.

Впродовж наступних 2 років науковці збирали інформацію про смерть усіх учасників вибірки від усіх причин. Вони окремо проводили аналіз смерті від серцево-судинних і онкологічних захворювань.

Науковці встановили, що люди з середньою швидкістю зменшили ризик передчасної смерті на 20% від усіх причин у порівнянні з тими, хто ходив повільно. Цей показник сягав 24% у тих, хто ходив швидко.

Для людей з середньою швидкістю ризик смерті від серцево-судинних захворювань був на 24% нижчий, а для тих, хто ходить швидко – на 21%.

Сильніший ефект вчені помітили у вибірці людей старше 60 років. Ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань у людей з середньою швидкістю зменшувався на 46%, а зі швидкої ходьбою – на 53%.

До слова, науковці з канадського Університету Васеда виявили, що жувальна гумка під час піших прогулянок може допомогти у схудненні.

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