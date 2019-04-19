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      ''Знизять до нуля'': "Метінвест" перша в Україні впроваджує міжнародну програму охорони праці

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      "Метінвест"
      "Метінвест" / metinvestholding.com

      Українські компанії переймають світовий досвід у створенні умов для "нульового" травматизму своїх працівників.

      Перший крок до прийняття відповідної програми "Vision Zero" зробила низка великих компаній, зокрема "Метінвест", Pepsico та інші, повідомляє "Обозреватель".

      За словами генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова, який отримав нагороду від керівництва "Vision Zero", його компанія не тільки розвиває власні підприємства, а й створює умови для комфортної, безпечної роботи працівників.

      "Ми реалізуємо безпрецедентну інвестиційну програму, яка говорить про велику кількість підрядників і суміжних підприємств, які ми всіляко залучаємо до процесів охорони праці. Тому приєдналися до "Vision Zero" і це означає – нам мало тих стандартів, які прописані в законі.

      Ми хочемо розвиватися і виходити на нові висоти. Єдина мета, яку може ставити бізнес із точки зору травматизму не його мінімізація, а саме досягнення "нуля". Щоб у наших співробітників не було проблем ні на робочому місці, ні в повсякденному житті", підкреслив Риженков.

      Унікальність програми "Vision Zero" полягає в тому, що вона крок за кроком знижує ризик отримати травму на робочому місці. Компанія, яка впроваджує правила, зобов'язується займатися профілактикою ризиків травматизму, навчати працівників поглиблених правил безпеки, підвищувати їхню кваліфікацію та інвестувати в нові технології.

      "Наша асоціація розробила стратегію щодо запобігання травматизму на робочому місці. Вона проста і включає в себе 7 пунктів. Якщо компанія з нами співпрацює, то вона їх дотримується.

      Ми маємо низку необхідних напрацювань та інструментів. Регулярно сприяємо проведенню семінарів і лекцій, даємо можливості для обміну досвідом підприємствам всередині організації", розповів представник Міжнародної асоціації соціального забезпечення в гірничій галузі Гельмут Інес.

      Система вже показала себе в Німеччині. Кількість нещасних випадків на німецьких підприємствах помітно знижується, протягом наступних 10 років цифра зменшиться фактично вдвічі.

      "Ця система вектор, на який орієнтуються у багатьох країнах Європи. Зараз це робить і Україна. Хоча досвід інтеграції системи охорони праці в кожній країні й на підприємстві проходить по-різному, програма "Vision Zero" у цьому плані об'єднує основні напрацювання і робить все для боротьби з нещасними випадками", – пояснив глава Державної служби з питань праці Роман Чернега.

      Загалом це перший крок для вітчизняних гігантів. Міжнародні партнери впевнені, що приклад наслідуватимуть також інші компанії, які готові поліпшити умови праці для своїх працівників.

      Як повідомлялось раніше, "Метінвест", із урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахувала 22,2 млрд грн до бюджетів всіх рівнів України в 2018 році, що на 50% більше податкових відрахувань 2017 року.

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      Теги: Металургія Ринок праці
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