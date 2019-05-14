12:46
14 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Модне падіння Путіна на льоду. Похмілля від "пабєди"
      Вєсті Кремля
      21:50, 13 травня
      Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова
      Вєсті.UA
      19:41, 13 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      ЗНО-2019: дати тестування і перелік предметів

      4048 Читать новость на русском
      ЗНО 2019 - дати проведення і перелік предметів ЗНО у 2019 році
      Дати проведення ЗНО-2019 / Ілюстративне фото

      Зовнішнє незалежне оцінювання у 2019 році відбудеться з 21 травня по 18 липня. Його учасники зможуть скласти тести з чотирьох предметів.

      Загалом у межах ЗНО-2019 абітурієнти зможуть обрати з 11 предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

      Читайте також: Прохідний бал і пільговий вступ: в МОН відповіли на найпоширеніші запитання абітурієнтів

      Для випускників шкіл результати ЗНО з трьох предметів будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації. Випускники в обов'язковому порядку повинні скласти українську мову і літературу, математику або історію України (на вибір учасника) і ще один предмет з переліку.

      Графік проведення ЗНО у 2019 році:

      Тестування з математики – 21 травня
      Тестування з української мови та літератури – 23 травня
      Іноземні мови( іспанська, німецька, французька) – 27 травня
      Тестування з англійської мови – 28 травня
      Тестування з фізики – 30 травня
      Тестування з історії України – 4 червня
      Тестування з біології – 6 червня
      Тестування з географії – 11 червня

      У 2019 році ЗНО з української мови та літератури, а також математики або історії України (на вибір), складатимуть студенти закладів професійної, вищої освіти, які у 2019 завершать здобуття повної загальної середньої освіти. Таким учасникам результати тестування будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

      Що таке ЗНО? Зовнішнє незалежне оцінювання – іспити для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Комплекс організаційних процедур (передусім – тестування) спрямований на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти.

      blog_ava
      Головні новини 13 травня: заява Клімкіна про відмову від мінських угод і нові дати інавгурації
      сьогодні
      4670
      Теги: Новини України Освіта ЗНО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коломойский приставил курок к голове Украины, или Национальные интересы страны на грани
      сьогодні , 12:09 Коломойский приставил курок к голове Украины, или Национальные интересы страны на грани
      Сергій Фурса 733
      Жебраки: хто насправді ці люди та як з ними поводитися
      сьогодні , 11:01 Жебраки: хто насправді ці люди та як з ними поводитися
      Альона Захарова 1314
      Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      сьогодні , 10:00 Систему не зламаєш: призначення в Україні, які вразили своєю цинічністю
      Тетяна Мартинюк 1911
      Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      сьогодні , 08:00 Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      Світові Медіа 2824
      Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      13 травня , 22:01 Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      Ольга Черненко 1461
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук