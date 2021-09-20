Цього разу мовиться про пограбування в Маячному провулку. Громадянина Грузії затримали 17 вересня.

Раніше В Одесі арештували кримінального авторитета Нагладзе: був підозрюваним у замаху на Михайлика

Пробралися в будинок

Про затримання Нагладзе журналістам повідомили анонімні джерела в прокуратурі. Затримали також кількох ймовірних спільників іноземця:

Руслана Чавлішвілі;

Гочу Гогічашвілі;

Лашу Герасіна;

Стефана Хітарішвілі.

За даними правоохоронців, фігуранти справи пробралися в приватний будинок. Там вони нібито викрали майно, а також велику суму грошей. Постраждав від дій зловмисників співробітник місцевої будівельної компанії.

Яке покарання можливе за такі дії

Наразі підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі. Невдовзі суд має обрати їм запобіжний захід. Яку підозру хочуть оголосити чоловікам – наразі не розголошують.

Проте найімовірніше цей випадок кваліфікують як грабіж із проникненням у житло. Максимальне покарання за відповідною статтею – 8 років в'язниці. Також є частина цієї статті, де мовиться про грабіж вчинений групою осіб. У неї таке ж максимальне покарання, проте з конфіскацією майна.

Найбільш резонансна справа з Торніке Нагладзе

Чоловік у кримінальних колах відомий за прізвиськом "Інвалід", оскільки має інвалідність 1 групи. Вперше він "засвітився" в медійному просторі після того, як 22 вересня 2018 року посеред вулиці напали на активіста й лідера місцевого осередку "Сила людей" Олега Михайлика.

Тоді Нагладзе вважали основним підозрюваним у справі, однак він так і не був покараний. У листопаді 2018 року його відправили із СІЗО під домашній арешт.

Це зробили після багатьох клопотань, зокрема, від грузинського консульства. Таку потребу пояснили станом здоров'я. А вже 22 червня Торніке та кілька його спільників відпустили на волю.

За що затримували цьогоріч

У поліції Одещини 9 квітня повідомили, що затримали кількох іноземців, яких підозрювали в пограбуванні 30 квартир. Вони нібито не лише викрадали коштовності, а й виносили сейфи.

На думку слідчих, цим угрупованням керував Нагладзе. 11 вересня суд відправив іноземців під домашній арешт. Однак вони могли вийти під заставу в понад мільйон. Як завершилося це розслідування невідомо.