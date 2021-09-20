Знов затримали кримінального авторитета з Одеси Нагладзе: скоїв новий злочин
Джерело:"Думская"
В Одесі вкотре затримали кримінального авторитета Торніке Нагладзе. Чоловіка підозрюють в організації пограбування. Раніше його вже намагалися притягнути до відповідальності за інші пограбування та напад на одеського активіста.
Цього разу мовиться про пограбування в Маячному провулку. Громадянина Грузії затримали 17 вересня.
Раніше В Одесі арештували кримінального авторитета Нагладзе: був підозрюваним у замаху на Михайлика
Пробралися в будинок
Про затримання Нагладзе журналістам повідомили анонімні джерела в прокуратурі. Затримали також кількох ймовірних спільників іноземця:
- Руслана Чавлішвілі;
- Гочу Гогічашвілі;
- Лашу Герасіна;
- Стефана Хітарішвілі.
За даними правоохоронців, фігуранти справи пробралися в приватний будинок. Там вони нібито викрали майно, а також велику суму грошей. Постраждав від дій зловмисників співробітник місцевої будівельної компанії.
Яке покарання можливе за такі дії
Наразі підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі. Невдовзі суд має обрати їм запобіжний захід. Яку підозру хочуть оголосити чоловікам – наразі не розголошують.
Проте найімовірніше цей випадок кваліфікують як грабіж із проникненням у житло. Максимальне покарання за відповідною статтею – 8 років в'язниці. Також є частина цієї статті, де мовиться про грабіж вчинений групою осіб. У неї таке ж максимальне покарання, проте з конфіскацією майна.
Найбільш резонансна справа з Торніке Нагладзе
Чоловік у кримінальних колах відомий за прізвиськом "Інвалід", оскільки має інвалідність 1 групи. Вперше він "засвітився" в медійному просторі після того, як 22 вересня 2018 року посеред вулиці напали на активіста й лідера місцевого осередку "Сила людей" Олега Михайлика.
Тоді Нагладзе вважали основним підозрюваним у справі, однак він так і не був покараний. У листопаді 2018 року його відправили із СІЗО під домашній арешт.
Це зробили після багатьох клопотань, зокрема, від грузинського консульства. Таку потребу пояснили станом здоров'я. А вже 22 червня Торніке та кілька його спільників відпустили на волю.
За що затримували цьогоріч
У поліції Одещини 9 квітня повідомили, що затримали кількох іноземців, яких підозрювали в пограбуванні 30 квартир. Вони нібито не лише викрадали коштовності, а й виносили сейфи.
На думку слідчих, цим угрупованням керував Нагладзе. 11 вересня суд відправив іноземців під домашній арешт. Однак вони могли вийти під заставу в понад мільйон. Як завершилося це розслідування невідомо.