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      Знову почав ходити: мотивуюча історія українського захисника

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      Справжнє диво у клініці під Києвом. Лікарі на ноги поставили бійця, якому пророкували бути довічно прикутим до інвалідного візка. Сила волі військового і зусилля лікарів зробили, здавалося б, неможливе. Він знову пішов, хоч і не без допомоги спеціальної конструкції.

      Сергій Салій через важке вогнепальне поранення був прикутий до ліжка, пізніше пересів в інвалідний візок і нині заново вчиться ходити.

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      Влітку 2015 року біля Щастя снайпер поцілив в його хребет, куля вразила спинний мозок. Тоді вирок лікарів шокував – не ходитиме ніколи. Та роки реабілітації і він знову крокує коридорами. Для того, щоб запрацювали суглоби, займається по 6 годин щодня.

      війна на донбасі сергій салій
      Сергій Салій

      Нині ж виконує необхідні рухи сам. Аби Сергій знову міг ходити нейрохірург Олександр Кулик розробив для нього спеціальну конструкцію – екзоскелет.

      Я вже і на вулицю виходжу, і по лікарні ходжу, краще бачу свого співрозмовника і взагалі, коли знаходишся у вертикальному положенні, то відчуваєш себе людиною,
      – сказав учасник бойових дій у зоні ООС Сергій Салій.

      Благодійний проєкт для бійців у приватній клініці діє вже 5 років. За цей час тут безкоштовно пролікували понад 260 поранених. Для того, щоб пацієнт з такою травмою встав з візка – вперше в Україні.


      "У Салія повністю все збережено, а хлопці, які приїздили до нас на повторний огляд по три року сидять в візочку. У них обмежений об'єм кінцівок, контрактури, остеопороз та сечокам'яна хвороба", – зазначив директор центру "Нодус", нейрохірург Олександр Кулик.

      Вже за кілька місяців Сергій Салій завершить курс реабілітації тривалістю у понад три роки. А поки що відточує рухи у екзоскелеті, який модернізують щоразу, коли втрачені функції відновлюються ще більше.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Здоров'я Новини Києва
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