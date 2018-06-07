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Знову погром: з’явилися фото, як "Національна дружина" розігнала табір ромів у Києві

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У Києві "Національна дружина" розгромила табір ромів
У Києві "Національна дружина" розгромила табір ромів / Facebook-сторінка "Національної дружини"

У четвер, 7 червня, у Києві активісти "Національної дружини" розгромили табір ромів у Голосіївському парку. Кілька десятків активістів з сокирами і кувалдами розтрощили усі будівлі у таборі ромів.

Про це свідчить інформація та фото на Facebook-сторінці організації.

Раніше стало відомо, що 6 червня у Києві у національному природному парку "Голосіївський" з’явився табір ромів. На його території роми спорудили землянки, знищили рослини та засмітили парк відходами.

7 червня "Національна дружина" заявила, що очистить Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку і обійшлося без інцидентів. Проте опубліковані самими ж активістами фото свідчать про протилежне.

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Сьогодні "Національна дружина" очистила парк Києва від циганського бруду. Ми не дозволимо перетворювати своє місто на притон, де панує справжня антисанітарія, а безпритульних тварин з'їдають на вечерю. Досить ігнорувати наші закони, обкрадати наших громадян і забруднювати наші міста!,
– заявили в організації.

Зазначимо, що з невідомих причин допис "Національної дружини" згодом став недоступним, проте вдалося зробити скріншоти з Facebook-сторінки організації.

Київ роми погром
Допис у Facebook

Київ
Фото з погрому у таборі ромів
 

Теги: Новини України Новини Києва Національна дружина Роми
Джерело: 24 Канал
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