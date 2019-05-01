Знову про мову: Парубій "розплющив язика" Путіну

Лідер гурту "От вінта" та художник Юрій Журавель створив нову карикатуру. На ній із притаманним митцю із Рівного гумором переплелися Андрій Парубій, закон про українську мову як державну та російські паспорти у руках Володимира Путіна.

"Мене осяйнуло!" – зізнався у підписі до свого посту у Facebook художник Юрій Журавель. І з цим важко сперечатися.

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Російський вислів "опять 25" митець запропонував перекласти як "знову про мову". Дотепні коментатори додали й інший варіант: "Про Вовку промовка".

Журавель визнав, що "давно хотів намалювати Парубія", і картина, погодьтеся, вдалася:



Напис на плакаті Путіна: "Де мій язик – там моя земля"

Карикатурист зобразив, як голова Верховної Ради Андрій Парубій розплющив "Мовним законом" довгий язик президента Росії Володимира Путіна, поки той намагався кудись пронести російські паспорти.

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Карикатуру створено з нагоди прийняття Верховною Радою Закону "Про функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. До слова, за процесом (і ухвалення закону, і "розплющення язика") уважно спостерігала пані з попередньої карикатури Юрія Журавля.



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