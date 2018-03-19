20:40
19 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-13°C
-5°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Знову секс-скандал: 75-річного президента кіноакадемії США звинуватили у сексуальних домаганнях

164 Читать новость на русском
Знову секс-скандал: 75-річного президента кіноакадемії США звинуватили у сексуальних домаганнях
Знову секс-скандал: 75-річного президента кіноакадемії США звинуватили у сексуальних домаганнях / 24 Канал

Президент кіноакадемії США Джон Бейлі перебуває під слідством після декількох звинувачень у сексуальних домаганнях.

Наразі почалося розслідування справи, і якщо факти домагань підтвердяться, то Бейлі буде усунутий із посади. Розслідування проходить в закритому режимі. Кого і як домагався 75-річний Бейлі – кіноакадемія пообіцяла озвучити після остаточного завершення розслідування, повідомляє Hollywood Reporter.

Читайте також: Шерон Стоун стала на захист Джеймса Франко, якого звинувачують в секс-скандалі

Академія повідомила, що отримала скарги на Бейлі від трьох жінок і розповсюдила заяву, де вказала, що "розгляне будь-які скарги в конфіденційному порядку, щоб захистити всі сторони". Академія також попередила, що нових заяв до закінчення розслідування не буде/

Коментувати ситуацію навідріз відмовляється й сам фігурант секс-скандалу.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року академія позбавила членства в колегії суддів премії "Оскар" продюсера Гарві Вайнштейна, якого звинуватили в сексуальних домаганнях. Він став другим, кого виключили з академії за всю 90-річну історію існування кінопремії.

Теги: LifeStyle Секс Секс-скандал Кіно Оскар Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 19 березня: євро подешевшав після різкого стрибка
сьогодні, 19:35 Готівковий курс валют 19 березня: євро подешевшав після різкого стрибка
290
Український телеканал потрапив у скандал через смерть російського актора Табакова
сьогодні, 18:26 Український телеканал потрапив у скандал через смерть російського актора Табакова
2355
Савченко вимагає відставки Луценка: опубліковано промовисті документи
сьогодні, 18:52 Савченко вимагає відставки Луценка: опубліковано промовисті документи
2549
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук