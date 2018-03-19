Знову секс-скандал: 75-річного президента кіноакадемії США звинуватили у сексуальних домаганнях

Президент кіноакадемії США Джон Бейлі перебуває під слідством після декількох звинувачень у сексуальних домаганнях.

Наразі почалося розслідування справи, і якщо факти домагань підтвердяться, то Бейлі буде усунутий із посади. Розслідування проходить в закритому режимі. Кого і як домагався 75-річний Бейлі – кіноакадемія пообіцяла озвучити після остаточного завершення розслідування, повідомляє Hollywood Reporter.

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Академія повідомила, що отримала скарги на Бейлі від трьох жінок і розповсюдила заяву, де вказала, що "розгляне будь-які скарги в конфіденційному порядку, щоб захистити всі сторони". Академія також попередила, що нових заяв до закінчення розслідування не буде/

Коментувати ситуацію навідріз відмовляється й сам фігурант секс-скандалу.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року академія позбавила членства в колегії суддів премії "Оскар" продюсера Гарві Вайнштейна, якого звинуватили в сексуальних домаганнях. Він став другим, кого виключили з академії за всю 90-річну історію існування кінопремії.