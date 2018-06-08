Знову скандал: Facebook випадково злив особисті дані 14 мільйонів користувачів

Соціальна мережа Facebook потрапила у черговий скандал із витоком особистих даних користувачів. Цього разу постраждали 14 мільйонів користувачів – деякі їхні публікації стали доступні усім.

Про це пише The Verge.

У компанії підтвердили цю інформацію. Там пояснили, що інцидент стався через збій в ході випробування нової функції.

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Адміністрація Facebook принесла вибачення користувачам.

Через несподівану помилку налаштування даних облікових записів були змінені без відома їх авторів. Тож повідомлення та публікації користувачів, які надсилали для невеликої групи людей, стали доступні широкій громадськості.

Нагадаємо, у березні стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).



Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.

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