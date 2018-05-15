Знову витік даних із Facebook: оприлюднена інформація "інтимного характеру", – ЗМІ

Корпорацію Facebook знову звинуватили у масштабному витоку даних користувачів. При чому у відкритому доступі опинилась інформація "інтимного характеру".

Про це сказано у розслідуванні New Scientist.

Журналісти переконують, протягом чотирьох років особисті дані 3 мільйонів користувачів Facebook були у відкритому доступі.

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Йдеться про дані, які зібрав додаток myPersonality, створений працівниками Кембриджського університету. Над додатком працювали представники Центру психометрії Кембриджського університету Михайло Косинські і Девід Стіллвелл. Також на початковому етапі до проекту був залучений Олександр Коган, відомий з історії щодо витоку даних користувачів Facebook в компанію Cambridge Analytica.

Журналісти наголошують, що інформація була делікатного характеру.

"Дані мільйонів користувачів Facebook, які використовували популярний додаток про особистість (myPersonality), зокрема відповіді на опитування інтимного характеру, залишили у відкритому доступі в інтернеті", – пишуть ЗМІ.

Ця інформація була анонімною, однак, користувачів можна легко ідентифікувати, зіставивши кілька параметрів.

Вся зібрана додатком інформація була викладена на сайті фактично у відкритому доступі. Щоб отримати доступ до неї було достатньо лише зареєструватися як співавтор проекту. Це зробило понад 280 людей з майже 150 установ.

Нагадаємо, у березня стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).



Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.