07:46
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Знову витік даних із Facebook: оприлюднена інформація "інтимного характеру", – ЗМІ

1384 Читать новость на русском
Знову скандал з витококм даних із Facebook
Знову скандал з витококм даних із Facebook / Фото з відкритих джерел

Корпорацію Facebook знову звинуватили у масштабному витоку даних користувачів. При чому у відкритому доступі опинилась інформація "інтимного характеру".

Про це сказано у розслідуванні New Scientist.

Журналісти переконують, протягом чотирьох років особисті дані 3 мільйонів користувачів Facebook були у відкритому доступі.

Читайте також: Facebook масово зупинив роботу додатків

Йдеться про дані, які зібрав додаток myPersonality, створений працівниками Кембриджського університету. Над додатком працювали представники Центру психометрії Кембриджського університету Михайло Косинські і Девід Стіллвелл. Також на початковому етапі до проекту був залучений Олександр Коган, відомий з історії щодо витоку даних користувачів Facebook в компанію Cambridge Analytica.

Журналісти наголошують, що інформація була делікатного характеру.

"Дані мільйонів користувачів Facebook, які використовували популярний додаток про особистість (myPersonality), зокрема відповіді на опитування інтимного характеру, залишили у відкритому доступі в інтернеті", – пишуть ЗМІ.

Ця інформація була анонімною, однак, користувачів можна легко ідентифікувати, зіставивши кілька параметрів.

Вся зібрана додатком інформація була викладена на сайті фактично у відкритому доступі. Щоб отримати доступ до неї було достатньо лише зареєструватися як співавтор проекту. Це зробило понад 280 людей з майже 150 установ.

Нагадаємо, у березня стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).

Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.

Теги: Техно Інтернет Скандал Facebook
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 15 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 травня: обшук в
15 травня, 22:19 Головні новини 15 травня: обшук в "РИА Новости Украина" і відкриття Кримського мосту
2426
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 травня, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 866
Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
15 травня, 21:02 Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
Катерина Петренко 1440
Обшуки у РИА
15 травня, 20:01 Обшуки у РИА "Новости": коротко про причини та наслідки
Євгенія Мазур 867
15 травня, 19:01 "Північний потік-2": Росії рано радіти?
Інна Жолобович 2061
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук