Під Києвом кінологічний центр DOGLAND днями потрапив у гучний скандал через жорстоке поводження із собаками. Бідолашних тварин душили та били ногами.

У мережі поширили відео із центру, що шокує, передає 24 Канал. Загалом зафіксовано десятки фактів знущання з тварин.

Дивіться також Поліція розслідує смерть собаки на Київщині: вона повісилася на паркані

Що відомо про знущання з тварин у DOGLAND?

На відео видно, як інструкторка вхопила собаку за довгі вуха, а тоді вкинула його на землю. Жінка також била тварину ногами та хапала її за шию.

Така поведінка шокувала українців у соцмережах. Вони вимагають дати цьому кінологу реальний термін та заборонити їй працювати з тваринами. Колишні клієнти центру підтвердили погане ставлення до собак у центрі.

Серед них телеведучий, психолог Дмитро Карпачов. Раніше він звернувся Національної асоціації поліграфологів України та попросив провести поліграф-дослідження двом колишнім інструкторам центру.

Правда, яку намагались приховати, нарешті спливла на поверхню. І мова не лише про одну собаку. Йдеться про десятки фактів знущання з тварин кінологами DOGLAND. Що саме розповіли ексінструктори на поліграфі? Які жахливі подробиці виховання собак стали відомі? Що скидали в ТГ-чат під назвою "Новий год"? І чому керівництво DOGLAND особисто перевіряє телефони інструкторів перед звільненням?

– написав Карпачов.

Знущання над собакою у DOGLAND: дивіться відео

На факти знущання у DOGLAND уже відреагували в організації UAnimals. Її юристи подали заяву до поліції.

У самому кінологічному центрі ж стверджують, що інструкторку звільнили.

"Ми шкодуємо. Ми не прикриваємо. Ми діємо. Бо не боїмося правди. І не відвертаємось від відповідальності", – написали там.