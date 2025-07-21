Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Суміжно там перевіряють законність видобутку бурштину на місці події.

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Що відомо про інцидент?

На відео з Рівненської області чоловік жбурляє собаку в лунку, перебуваючи на клондайку – місці видобутку бурштину. Дійство знімає на камеру інший чоловік, доки ще троє осіб – спостерігають за зухвалими діями.

Правоохоронці зареєстрували подію та розпочали пошуки зловмисників. За фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також проводиться перевірка щодо законності родовища й, відповідно, – видобутку бурштину,

– додали в поліції.

Нагадаємо, напередодні правоохоронці провели перевірку за фактом поширення відео вбивства котів нібито жителем Ужгорода. Виявилося, що 13-річний хлопець він став жертвою кібербулінгу в ігровому середовищі. Невідомі особи створили телеграм-канал, у якому оприлюднили відзняте на території Росії відео 2017 року, а також персональні дані підлітка.