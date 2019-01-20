Знущання з кота у Львові: скільки загрожує кривдникам
Львівська поліція відкрила кримінальну справу на двох студентів, які знущались з кота та фільмували усе на відео.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Читайте також: У США помер відомий собака на прізвисько Бу: милі фото зірки соціальних мереж
18 січня самі ж підлітки виклали його у мережі.
На кадрах вони викидають тварину з дев'ятого поверху. Нелюдську поведінку хлопці супроводжують нецензурною лексикою та музикою.
Тварина дивом лишилась жива. Поліція з'ясувала, де все сталось та особи живодерів. Це двоє хлопців 15 і 16 років – учні місцевого училища. Їм загрожує до трьох років обмеження волі. Зараз проводиться досудове розслідування.
У соцмережах львів'яни самі знайшли можливих кривдників.
Один з хлопців, який знущася з кота
Кіт, з якого знущалися хлопці, вижив.
Власниця кота