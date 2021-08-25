Коли прибули правоохоронці, вони виявили її там повішеною. Проте поліція приїхала незадовго після самого моменту повішення, тому потерпіла вижила.

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Все сталося після сварки

На номер 102 о 18:30 зателефонував чоловік, який повідомив, що його п'яна жінка почала себе різати ножем. Після цього вона зачинилася у вуличному туалеті й довго не відкриває двері. Це, нібито, було наслідком сімейної сварки.

Коли правоохоронці прибули, туалет справді був закритий, тому двері виламали. Однак, жінка була підвішеною недовго, відповідно, це не призвело до трагічних наслідків.

Кілька інших спроб самогубства