Як зняти готівку в касі магазину чи кафе: НБУ пояснив процедуру

Українці зможуть знімати готівку з платіжних карток у касах магазинів, кафе чи й у відділеннях Укрпошти. Єдине, ці заклади повинні мати реєстратори розрахункових операцій. З цією метою Нацбанк удосконалив порядок здійснення та обліку цих операцій.

Хто, коли і як зможе знімати зі своїх платіжних карток готівку, – в деталях процедури розбиралась журналістка 24 каналу.

Замість банкомата каса магазину

Починаючи з 1 серпня 2020 року українці, які мають платіжні картки, зможуть знімати з них готівку через каси підприємств торгівлі, громадського харчування, у відділеннях Укрпошти, які мають реєстратори розрахункових операцій.

Економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов, розповідає як саме працюватиме ця технологія на практиці.

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Приміром, в селищі міського типу чи й селі є магазин з POS-терміналом, завдяки якому за покупки можна розраховуватись карткою. Фактично всі міські магазини обладнані такими терміналами, останнім часом їх все більше з’являється і в сільмагах. За допомогою точки, обладнаної POS-терміналом і маючи платіжну картку з кредитними, депозитними, дебетними коштами, людина зможете зняти потрібну суму. Магазин ці кошти перекине з безготівкового рахунку клієнта на свій чи рахунок ФОПу на який він зареєстрований, а клієнту видасть гроші з каси.



В магазині чи кафе можна буде зняти готівку з картки / Фото 24 каналу

З’являється можливість списати безготівкові кошти, а на руки отримати готівку. Це зробить продавець. Процедура достатньо проста. Таким чином ми заміняємо банкомати,

– пояснює Андрій Блінов.

Звісно, така операція можлива, якщо в касі буде достатньо готівки.

Вартість нової послуги

Розмір комісії за цю послугу залежить від політики банку, який видав клієнту картку. Як правило, це залежить від банкомату, умов видачі картки тощо. Приміром, в деяких випадках клієнт банку може в будь-якому банкоматі, розташованому на території України, отримувати кошти без комісії. В інших випадках дозволяється отримувати кошти лише у "своїй" мережі чи у споріднених тобто союзних банках. Подекуди клієнт платить комісію у своєму банку та більшу в інших. Ці моменти прописуються при укладенні договору на оформлення платіжної картки.

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Перед тим як скористатись новою послугою, Андрій Блінов радить звернути увагу на цей пункт в умовах тарифного плану.

Кому вигідна новація

Ця функція вигідна не лише покупцям, а й відповідній точці продажу товарів. Всі розуміють, що таке інкасація. Оскільки хоча б частина товару закуповується за безготівкові кошти тому готівку хоча б раз на день чи тиждень (залежно від обороту магазину і порядку інкасації) потрібно везти в район чи до опорного пункту та інкасувати. Відповідно, зараховувати готівкові кошти на безготівковковий рахунок підприємства чи фізичної особи підприємця, в залежності від того яка юридична особа стоїть за цим магазином. Якщо використовуватиметься така послуга, то вона частково допоможе уникати інкасації.



В селищах ще багато місць, де потрібна готівка / Фото 24 каналу

Фактично усі підприємства торгівлі зможуть обмінювати безготівкові кошти на готівкові. В принципі, ця операція особливо не була заборонена. Наразі НБУ говорить про необхідність розроблення порядку її проведення,

– каже Андрій Блінов.

Єдине, ця функція залежатиме від наявності грошей в таких точках. Приміром, в сільських магазинах подекуди не можуть дати здачі навіть зі 100 гривень, бо немає такої інкасації як у великих міських магазинах. Там часто виручка незначна і якщо людина захоче зняти тисячу гривень, то її може й не бути в касі. В цьому випадку банк чи НБУ нічого зробити не можуть, бо все залежить від умов торгівлі. Якщо каси таких магазинів за день поповнюються в межах кількох тисяч гривень, процедуру з обміну активно використовуватимуть.

Зараз, коли пенсіонер отримує виплати на банківську картку, аби зняти готівку він мусить їхати у районний центр чи до опорного пункту де є банкомат, а після того як ця новація активно запрацює достатньо буде піти в свій сільський магазин. Для людей похилого віку, це важлива новація.

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Загальновідомо, що в селах значна частина розрахунків проводиться саме за готівку. Люди купують корма, молоко тощо. На переконання Блінова, це дуже важливий інструмент, який дозволяє проникнути частині сучасних банківських технологій в глибинку. На жаль, за оцінками Укрпошти, сьогодні понад 10 мільйонів населення немає взагалі чи лише обмежений доступ до сучасних фінансових послуг. Здебільшого, це люди в сільській місцевості. Це пов’язано як з проникненням Інтернету, так і з тим, що у нас банкам не вигідно працювати в місцевості з низькою щільністю населення, відповідно, й виручкою. Фіксовані витрати на банківську діяльність значно вищі, ніж зиск.

Відповідно, в таких регіонах часто все ще працюють відділення Укрпошти, яка намагається надавати фін послуги. До речі, в Укрпошті набагато більш розгалужена мережа ніж у банків, якщо у них будуть такі термінали, а чимало відділень вже ними забезпечені, там теж активно зможуть "знімати" гроші з карткових рахунків.