21:04
12 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Італійці шукають скарби у Кремлі. Новий секс-символ Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 11 липня
      Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського
      Вєсті.UA
      19:00, сьогодні
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Знятого ЦВК із виборів кандидата від "Слуги народу" Куницького викрили в підробці: фото

      520 Читать новость на русском
      Олександр Куницький
      Олександр Куницький / Facebook-сторінка Олександра Куницького

      Знятого ЦВК із виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Олександра Куницького, а також його адвокатів Олександра Перемежка та Тараса Гуменюка викрили в підробці документів, які пояснюють його тривалу відсутність в Україні за останні 5 років.

      У записі на Facebook депутат Андрій Денисенко публікує документи, подані Олександром Куницьким до Центральної виборчої комісії під час реєстрації кандидатом у народні депутати.

      Їх датовано 2015 роком. Втім, Денисенко вказує на те, що датою створення електронних файлів є 25 червня 2019-го. Депутат приходить до висновку, що подані документи є підробленими та не можуть служити поясненням тривалої відсутності Куницького в Україні в 2015 році. Відповідно, згідно з законом, він не може брати участь у виборчих перегонах.

      "Пропоную Вашій увазі отримані докази цинічної підробки паном Куницьким і його довіреною особою Олексієм Курцевим документів. Тим самим, який є причетним до різні студентів у Харкові в 2015 році. Зокрема, надаю листування між Куницьким і Курцевим, де ми бачимо підготовку фіктивних наказів, які допомогли проросійському агенту потрапити до ВР. До адвокатів Олександра Перемежка та Тараса Гуменюка, які мають стосунок до цієї справи та які готували ці документи, будуть окремі питання. Як ми бачимо, 25 червня, "ОПГ" к складі Куницького-Курцева та нечистих на руку адвокатів (red check mark) готували накази (red check mark), датовані 2015 роком та які б пояснювали, де перебував пан Куницький більше ніж 180 днів, які так необхідні для того, щоб залишитися кандидатом у депутати", – написав Андрій Денисенко.

      У документах, до яких апелює Денисенко, мовиться про оформлення закордонних відряджень для Куницького: з 15 березня по 20 серпня він перебував в Угорщині, з 20 серпня по 8 вересня – у Румунії, з 8 вересня по 5 грудня – друга частина відрядження в Румунії. Денисенко звертає увагу на абсолютну ідентичність наказів про відрядження Куницького. А далі публікує скріни, що підтверджують: датою створення всіх документів значиться один і той же день в 2019 році. Створені документи користувачем "Taras Humeniuk" – транслітерація збігається з ім'ям адвоката Куницького Тараса Гуменюка.

      Нагадаємо, 11 липня ЦВК скасувала реєстрацію Олександра Куницького кандидатом в народні депутати. До слова, востаннє Куницький офіційно пояснював свою відсутність в Україні роботою на компанію "1+1 Продакшн".

      Водночас на документах, опублікованих Денисенком, можна побачити фірму самого екс-кандидата в нардепи. Андрій Денисенко просить ЦВК порівняти обидві редакції документів Куницького.

      "Певно, справедливо розсудивши, що накази від самого Куницького викличуть обґрунтовані сумніви, було ухвалено рішення надати йому накази від ГО "Еліта нації", яку очолює пан Курцев і "1+1 Продакшн". Панове з ЦВК, може, ви порівняєте редакції? Можливо, великі махінатори Куницький і Курцев надаючи вам фальсифікат, навіть не виправили помилки і не змінювали текст?" – заявив нардеп.

       

      blog_ava
      Віталій Марків: що відомо про українського воїна та чому його засудили в Італії
      сьогодні
      5118
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Фотоновини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      сьогодні , 20:02 Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      748
      Черговий наступ на українську митницю: чого очікувати
      сьогодні , 19:30 Черговий наступ на українську митницю: чого очікувати
      Тетяна Острікова 572
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      сьогодні , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1166
      "Треба поговорити" та скандал з телемостом з Росією: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"
      сьогодні , 19:29 "Треба поговорити" та скандал з телемостом з Росією: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"
      590
      Віталій Марків: що відомо про українського воїна та чому його засудили в Італії
      сьогодні , 19:02 Віталій Марків: що відомо про українського воїна та чому його засудили в Італії
      5117
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук