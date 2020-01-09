Зняття недоторканності – обман, а Баканов – ворог реформи СБУ: відверте інтерв'ю з Шабуніним

Про очікування від Зеленського, зняття недоторканності, обіцяні "посадки", досягнення Рябошапки та провальну реформу СБУ і Баканова – в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Чи справдилися очікування від Зеленського

Що ти відчув, коли зрозумів, що Зеленський іде в президенти, і чи пов’язував із новим "слугою народу" якісь сподівання?

Будь-яка зміна влади – це вікно можливостей. Питання в тому, чи суспільство зможе ним скористатися. Відсутність зміни влади – це відсутність цього вікна. Я за максимально часту зміну влади в Україні.

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Що стосується Зеленського, в тебе від початку були досить великі сподівання щодо нього і його команди. Минув рік. Чи справдилися твої очікування?

Серед тих, з кого можна було вибрати, сподівань на нього було найбільше. Тому що був шанс, що він буде їх втілювати. Всіх інших ми вже бачили при владі – тих, хто міг виграти. Тому було годі сподіватися шансів на серйозні зміни від них. Тому ми обирали або без варіантів, або позитивний варіант. Також надії давали люди навколо нього, зокрема, пан Рябошапка, який є не тільки одним із кращих в Україні експертів у цій галузі, а й у всій Європі. Вони були дуже відкриті, власне і через Руслана. І ми багато з ними працювали з точки зору просування нашого порядку денного.



Руслан Рябошапка

Першою зі всіх кандидатів у президенти була зустріч саме із Зеленським. Після тої зустрічі, навіть коли Порошенко не хотів обговорювати судову реформу, він не міг цього не робити, як і всі інші кандидати. В медіаполі були підняті проблеми, навколо яких ми хотіли хоча б частково сформувати передвиборчу дискусію. Чому це важливо? Бо те, що політики проговорюють перед виборами, їм якийсь час дуже складно ігнорувати після виборів.

Нашею задачею перед виборами було максимально підняти в обговоренні теми, які ми вважали ключовими для цієї сфери, ідеально витягти з кандидатів у президенти обіцянки ці теми вирішувати після виборів. Це спрацювало.

Покарання за незаконне збагачення повернуто в кримінальний кодекс. Керівництво НАЗК змінено, паралельно підрихтовано закон, який регулює НАЗК. Реформа ГПУ в процесі. "Прослушка" для НАБУ надана. Зроблено перший крок для судової реформи.

Це не говорячи про багато інших речей – наприклад, про часткову ліквідацію "правок Лазового". Зеленський зробив спробу знищити депутатський імунітет в одному зі своїх законів, а парламент це викинув. За цих три місяці з боку президента і частково парламенту було зроблено більше, ніж ми планували.

Історію із судовою реформою у своєму графіку ми бачили навесні-влітку 2020 року, а вже є перший закон, який проголосований і підписаний. Це вдалося зробити тому, що наш сектор правильно спрацював до виборів, сформувавши правильне поле. Було б нечесно не сказати, що команда Зеленського спрацювала, і сам він не був проти. Тому треба віддати йому належне, однак дії його фракції останнім часом є, м’яко кажучи, дуже дискусійними.

Зняття депутатської недоторканності: що ми отримали насправді

Давай я скажу про два свої розчарування, а ти поясниш, чому так сталося і, можливо, додаси щось своє. Перше – це депутатська недоторканність. Її обіцяв зняти ще Петро Порошенко. Ми всі пам’ятаємо, як це відбувалося під гучний регіт Верховної Ради. Потім це пообіцяв зробити Зеленський. Але зараз вони її проголосували, однак не зняли, а фактично ще більше ускладнили процедуру притягнення до відповідальності депутатів. Пояснимо на простому прикладі, чому це зробити складніше. Наприклад, якийсь Джокер в телеграм-каналі виливає відео, де депутат бере хабар. Що далі відбувається?

Ця історія з Джокером не була б розслідувана ні в минулому, ні сьогодні. Тому що вилиття кимось якого відео, яке зняте не в процесуальний спосіб, – це ні про що. Як і "вивалення" розмов, не записаних у процесуальний спосіб.

Чому стало гірше, як на мене? Раніше можна було розслідувати депутата. І вже на моменті вручення підозри, фактично, на моменті виходу інформації в люди, генпрокурор міг це заблокувати. Але розслідування проведено, інформація в медіаполі. Для генерального прокурора на цьому етапі заблокувати – надзвичайно складно. І це несе репутаційні втрати як для прокурора, так і для влади.

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Відтепер навіть почати розслідувати не можна без доброї волі прокурора. Ось це ключова проблема. І якщо він нормальний прокурор, то ця проблема частково нейтральна. Але в Україні хороший генпрокурор – рідкісне виключення. Якби в Луценка були такі повноваження, НАБУ не довело б до підозри жодного розслідування щодо депутатів.

Чому таке переформатування імунітету для Офісу краще, ніж те, що було зараз? Я розумію їхню політичну логіку – їм потрібно тримати фракцію від спроб олігархів її купити. Для більшості в парламенті тепер десять тисяч доларів у місяць – це неймовірні гроші. А для олігархів десятка "зелені" на депутата – взагалі не проблема.

І як це допоможе?

Відтепер Офіс Президента може прослухувати і робити слідчі дії по нардепах без рішення Верховної Ради. Раніше, якщо будь-хто слухав, як олігарх купляє депутата, адміністрація майже не могла нічого зробити. Покарати його в процесуальний спосіб було неможливо, тому що без рішення Верховної Ради прослухування нардепа було незаконним. Відтепер Офіс отримав реальний інструмент тримання своєї фракції.

Що таке депутатська недоторканністьДепутатська недоторканність передбачає особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт нардепів. Це юридична гарантія, яка убезпечує депутатів від кримінального переслідування на рівні зі звичайними українцями.



3 вересня 2019 року парламентарі більшістю голосів проголосували за зняття депутатської недоторканності. 11 вересня документ підписав президент Володимир Зеленський.



Головна проблема та загроза: відтепер Генпрокурор сам підписуватиме подання. І лише він має право відкривати кримінальну справу проти нардепа. Це ставить у залежність від однієї особи, в принципі, взагалі розслідування справи.

Чи має право Офіс президента прослуховувати депутатів?

Офіс Президента – це інституція, яка плідно працює з СБУ, оскільки кандидатури і голови СБУ, і генпрокурора подає президент. У цій конфігурації він подає і на затвердження власної фракції, фактично. Це означає, що цей Офіс, на відміну від усіх попередніх, отримав реальну можливість розслідувати народних депутатів так, що вони про це дізнаються в момент підозри. Якщо генпрокурор цього захоче.

Потрібно змінювати закони. Чому в мене є претензія зараз не до Зеленського, а до його фракції? У законопроєкті Зеленського №1009 передбачалася нормальна ліквідація недоторканності. Його фракція це викинула. І тепер саме вона провела в такий дивний спосіб недоторканність.



Шабунін вважає, що у Зеленського є можливість виправити ситуацію з недоторканністю // фото 24 канал

У Зеленського є можливість це виправити. Наприклад, вето з пропозиціями. Шукаючи компроміс між їхніми інтересами і потребами країни – ось як можна було б зробити. Він підписує цей закон, цього ж дня подає законопроєкт від себе, який визнає невідкладним до розгляду, який ремонтує цей інструмент. Тобто, якщо не приймають його законопроєкт, – принаймні, працює те, що вони для себе прийняли. Це той компроміс, який міг би бути з їхніми інтересами і потребами суспільства.

Чому депутати не проголосували?

Я не дуже розумію їхню логіку. Мені здається, що частину фракції обманув Монастирський, – це керівник правоохоронного комітету, людина Авакова. Тобто, Аваков через Монастирського обманув частину фракції. Це не знімає з них відповідальності. Ми їм прописали і пояснили, що ви голосуєте за фейкове скасування недоторканності.

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Арсен Аваков

В цій частині дуже важливою буде позиція журналістів. Якщо вони роз’яснять суспільству про те, що це обман, то в президента і депутатів не лишиться можливості нормально не скасувати. Якщо журналісти не розберуться, а просто кричатимуть, що недоторканність скасовано, то так все і лишиться. Зараз усе в руках журналістів.

Суспільству продали, що недоторканність скасували.

Якщо це так, тоді ми програли в горизонті найближчого року.

Для президента – це, фактично, невиконана обіцянка, хоч і не він у цьому винен.

Чи винен він, чи ні – покаже його позиція щодо підписання закону. Це вже буде суто його відповідальність. Якщо підсумкові новини з семи ключових телеканалів покажуть месидж, що недоторканність скасовано, тоді ми в горизонті майже року цього "не відкатаємо". Тому що потрібно буде переконувати суспільство, що це брехня.

Важливо, що покажуть новини, бо в інтернеті, в цій мільйонній бульбашці, ми провели моніторинг, і там все нормально. Там ключові медіа, які формують думку, правильно показали. Серед поля людей, які черпають інформацію з нормальних медіа в інтернеті, проблем немає. Важливо, що показали великі канали. Ключовий виборець "Слуги народу" бере інформацію не з інтернету, а з великих телеканалів.

Про "посадки"

За пів року діяльності Зеленського та його команди українці не побачили довгоочікуваних "посадок" топових посадовців.

Ви чудово розумієте відповідь. Антикорупційний суд запрацював з жовтня. За цей час у них є два обвинувальні вироки. У кримінальному процесі за такий короткий час неможливо винести вирок. І ми говоримо про справи, які вже передані в Антикорупційний суд. Ми говоримо не про розслідування. За три місяці неможливо мати вироки. Але можливо почати нормальний розгляд. І ви не повірите, але він таки почався. До прикладу, справа Насірова вже півтора року перебуває у суді. Прокурор був змушений читати обвинувальний акт замість того, щоб розглядати справу. В Антикорупційному суді питання закрили за 10 хвилин. І почався розгляд справи по суті.

У чому підозрюють Романа Насірова? Ексголову ДФС підозрюють в ухваленні низки незаконних рішень щодо розтермінування рентних платежів на суму у понад 2 мільярди гривень для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку. Сам Насіров запевняв, що таким чином "зміг детінізувати частину збору податків і заробити державі 170 мільярдів гривень". Під час слідчих дій також було з'ясовано, що окрім українського паспорта у головного фіскала є і паспорт громадянина Великої Британії.





Роман Насіров

Я думаю, що перше значуще рішення винесуть щодо Труханова. Бо суд першої інстанції вже відбувся, там він відкупився. Вони максимально пришвидшували процес, аби апеляцію провести не в Антикорупційному суді. Однак зробити це не встигли. І почалася апеляція в Антикорупційному суді. Я очікую, що перший великий вирок буде саме у справі Труханова.

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В Антикорупційному суді також є низка організаційних проблем. Наприклад, у суддів першої інстанції є лише дві нормальні зали, де можна засідати. Вони розписані погодинно наперед. Ми зараз дискутуємо щодо ремонту у приміщеннях. Але вони вже почали розглядати справи. Загалом мені подобаються їхні рішення.

Ніхто з посадовців Януковича не буде покараний за корупційний злочин. Ніхто. Бо всі ці справи продавали чотири генпрокурори після Майдану. І з чим не впорався Шокін, те Луценко продав.

Реанімувати справи по еліті Януковича неможливо. На це є низка причин:

Строки давності. Знищені докази. Підігрування захисту.

Справи просто закриті, за тією ж статтею їх неможливо відкрити. З вірогідністю у 99% ми не зможемо забрати хоча б значну частину суми, яку вивело з України оточення Януковича. Треба передати "привіт" генпрокурору часів Порошенка Юрію Луценку. Адже навіть генпрокурор Шокін боявся закривати справи зі свавілля. А цей чортяка, вибачте, просто їх продавав.



Луценко і Шокін

Чи будуть тоді вироки по генпрокурорах? Чи можна довести те, що вони злили ці справи?

Найлегше притягнути їх за статтею про незаконне збагачення. За тою статтею, яку реформований Порошенком Конституційний суд просто знищив. Це саме та стаття, за якою найлегше було посадити політичну еліту. Бо у теперішньому світі дуже важко зловити людину на хабарі. У топовій корупції немає хабарів. Розрахунок відбувається в інший юрисдикції. Зловити їх неможливо.

А коли вони починають розпоряджатися накраденим – тоді їх можна починати ловити. Раніше ця стаття була, але мавпи з Конституційного суду її вбили. Це означає, що все минуле майно було прощене. Лише через це Луценко може тріпатися у своєму 849-метровому маєтку під Києвом, що формально належить його батьку – простому робітнику з району. Може тріпатися і розповідати байки про те, який він крутий генпрокурор.



Шабунін: Прокурор не може робити одну справу за свавіллям, а іншу за законом // фото 24 канал

У будь-якої влади є вибір: притягувати корупціонерів за свавілля або вибудовувати правильні інституції, які будуть притягувати не цих, а наступних. Перший варіант – це погана історія. Чому? Бо прокурор не може робити одну справу за свавіллям, а іншу за законом. Якщо він раз пішов у свавілля, то чекати від нього законності не треба. Тому я прихильник побудови інституцій і правил.

Про справи проти Порошенка

Те, що відбувається зі справами щодо Порошенка – це не притягнення за свавілля?

У справах ДБР – так. Я за те, щоб Порошенко і все його найближче оточення сіли до в’язниці.

За що?

За те, що він зробив. За корупційні злочини. Посадка президента – це серйозний історичний прецедент. І це має бути зроблене таким чином, щоб навіть у його прихильників не було питань, чи він винен. Якщо ви не можете так його розслідувати, то краще не чіпайте взагалі. Бо цим ви лише шкодите.



Справи проти Порошенка // інфографіка 24 каналу

До Порошенка неможливо дотягнутися, поки на нього ніхто не "настукає"?

Можливо чи ні – це дуже умовно. Але це буде надзвичайно важко. ДБР і близько не рухалася у цих рамках.

Хто давав завдання ДБР розпочинати ці справи?

Ми вимагали звільнення директора ДБР ще до президентських виборів. Ще тоді було очевидно, що Труба не є адекватним. Ми намагалися декілька разів пояснити, що йому треба змінити свою позицію, якщо він взагалі хоче сприйматися як адекватна людина. Але він обрав свою дорогу. Хто давав йому вказівки – треба з ним говорити.

Скільки справ відкрито проти ПорошенкаДержавне бюро розслідувань відкрило проти п'ятого президента України Петра Порошенка 14 справ, в яких допитано 562 свідків, скеровано 431 запит, отримано 205 тимчасових доступів до речей і документів.



Керівник ГО "Правозахисна ініціатива" Богдан Чумак зазначив, що справи проти Порошенка в ДБР грають йому ж на руку, адже вони були створені на основі заяв скандального політика часів Януковича Портнова. Таким чином п'ятий президент може впевнено заявляти про політизованість рішень. Олександр Леменов, засновник організації StateWatch, зазначив, що заяви Портнова – "юридичне сміття".



Роман Труба

Я дуже хочу, аби суспільство обережно ставилося до плівок, "злитих" на анонімних каналах. Бо навіть якщо ці плівки правдиві, то ти ніколи не знаєш, де там правда, а де – ні. Одна історія з плівками НАБУ в акваріумі Холодницького, де НАБУ сказало б "це наші плівки, ми їх встановили, ось санкція прокурора, ось апаратура, ось наші юридичні дії". В цих рамках я можу довіряти оприлюдненим записам, бо фальсифікація в них – це стаття. А тут якийсь Джокер зливає якісь плівки. Я був би дуже обережний. Критично був би обережний.

Що відомо про пранкера Джокера – читайте тут.

Про генпрокурорів

Поговоримо про генерального прокурора. Ти воював з усіма генеральними прокурорами Петра Порошенка. Зараз Руслана Рябошапку нібито хвалиш. Чи зламалася на ньому українська традиція використовувати голів ГПУ для тиску на політиків, бізнесменів?

Я прихильник інституцій, правил, а не людей. Хоча люди дуже важливі. Як ми почали роботу з Луценком? Ми з ним з одного міста й одне одного знаємо 100 років. Я до нього прийшов й кажу: "Юрію Віталійовичу, я вас знаю, ви знаєте мене. У вас є два варіанти дій. Варіант перший – ви реформуєте прокуратуру, ламаєте суддівські клани. Це у вас займе пів року. Ми вас будемо захищати, роз’яснювати суспільству, що ви перебудовуєте інституцію. Це правильний шлях. І через рік нова інституція дає вам якийсь піар й бонус, ви ж політик.

Але я розумію вашу спокусу, як політика. Ви домовляєтеся з кланами, я вас не чіпаю, але ви мені прямо від завтра "кліпаєте" видимість результату. Вам піти другим шляхом легше. Щоб ви розуміли, у вас буде видимість результату, а не результат. І це стане через рік усім зрозуміло. Ми будемо вашими першими ворогами".

Мені все одно, яке прізвище в прокурора – хай він свою функцію виконує. Колишня прокурорська реформа за Шокіна чим закінчилася? Залишилося 96% керівних кадрів прокуратури після "перезапуску". Як вам перезавантаження прокуратури?



Я сказав Луценку, що або зміни, або ми будемо першими ворогами, – Шабунін // фото 24 канал

У Рябошапки зараз із 1200 прокурорів генпрокуратури переатестацію не пройшло 600. Половина. Там більше не пройшло не стільки по професійних якостях, скільки по доброчесності. Перша функція, з якою він справляється на відміну від інших прокурорів.

Про Альперіна та справи, які "вистрілили"

Друга історія – це справи НАБУ. Всі справи, які зараз вистрілили, були готові рік тому назад. Альперін, народні депутати – всі вони були готові, але Холодницький – керівник САП, їх продавав разом з Луценком. Наприклад, справа Альперіна, який є "королем одеської контрабанди". Його ж НАБУ давно вже догнало. Пам’ятаєте історію, коли пірати захопили велике судно "Фаїна", а там виявилося не зерно, а зброя. Знаєте, кому "Фаїна" належала? Альперіну. Це не просто контрабандисти – це глобальні чуваки, які зброю перевозять і торгують нею. Це мафія в глобальному розумінні.

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Альперін через детективів пропонував 800 тисяч доларів хабара. Не за закриття справи, а "просто віддайте ментам цю справу". Тоді Холодницький забирає в НАБУ справу й віддає її в інший орган. Який збіг, правда? Що роблять НАБУ та Ситник? Йдуть до Луценка, бо він фінальна ланка оскарження. Каже: "Поверни нам справи. Ти ж бачиш, що справи розслідуванні". Справи не були повернуті, Луценко лишив їх розкиданими та вбитими.



Альперіна зустріли детективи НАБУ

Всі справи, які "вистрілили" – це ті, які новий генпрокурор повернув назад. Ми бачимо позитивні результати роботи генпрокурора. Там де працюємо ми, то бачимо серйозні зрушення.

Про судову реформу

Як щодо судової системи? Складається таке враження, що кожен президент, коли приходить, перше за що береться – це судова реформа.

Порошенко зробив видимість цієї реформи, бо ключові органи, які мали би очищати систему, залишилися старими. Й через це ніхто з суддів Майдану, фактично, не покараний. Суддя, який заборонив Майдан, залишився на роботі. Суддя, який зобов’язав "Беркут" розігнати Майдан, також нормально працює в Київському окружному адмінсуді.

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Це ще одна історія, в якій я можу похвалити Зеленського. Якщо його ціллю було зберегти контроль, то нічого не треба було б робити. Бо судові еліти всі прийшли під Офіс: "Що, новий хазяїне, потрібно?" Зеленський міг не робити видимості реформи судді. Навіть нічого робити не треба було. Його законопроєкт перезавантажує один з двох головних органів, який має зробити реформу. В Україні є два головних органи, очищення яких очищає всю систему.

Не треба сім тисяч суддів одразу звільнити, а нових набрати. Це зупинить всю систему. Кваліфкомісія суддів набирає нових суддів. А зараз дві тисячі вакансій з семи тисяч. Вони за рік третину суддів нормальними зроблять, найнявши нормальних. Законопроєкт Зеленського перезавантажує повністю кваліфкомісію й нову набирає з половини міжнародних експертів. Якщо він хотів контролю, то нащо йому цей "головняк".

Вищу Раду Правосуддя, на жаль, не можна перезавантажити законом, бо це орган, прописаний у Конституції. В законопроєкті Зеленського створюється етична комісія, де міжнародники мають визначальне право голосу. Комісія дозволяє звільняти членів ВРП. Те, що судові клани заблокували його через суди, для мене є "бетонною" ознакою того, що це правильний закон, який прийнятий.

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В цій частині Зеленський зробив перший крок, ми чекаємо на другий – новий законопроєкт, який ламає зупинки судовими елітами імплементації закону. Ми від початку казали його команді, що ви зам’яко йдете, потрібно радикальніше. Позиція була така: нумо дамо їм можливість. Як на мене, це була ілюзія від самого початку. Вони самі себе не будуть очищати, вони готові себе захищати. Спроба була зроблена, вона не спрацювала.

В мене питання до Офісу Зеленського: "Яка буде ваша реакція"? Правильно – законопроєкт, який забирає перепони для запровадження вашої ж реформи. Чому я оптиміст? Суди настільки кончені, пробачте, в Україні, що це вже очевидно всім далеко за межами країни.

Інтернетом гуляють розцінки, що за 500 доларів можна "відмазатися", якщо тебе спіймали п’яним за кермом. А за пару тисяч навіть від вбивства. Це навіть не про політичну корупцію, а на побутовому рівні.

З того, що ми бачимо у справах НАБУ, судді справді за п’ять тисяч "баксів" готові були кидати державу на мільйони гривень. Тому що немає покарання. Їх навіть не звільняють. Тому що орган, який має це робити, – їх захищає. Для нашої організації судова реформа – один із ключових пріоритетів на 2020 рік, як і реформа СБУ.

Чому питання реформи судів – це про заможність країни

Це кардинально змінить систему правосуддя в Україні, вплине на інвесторів.

Ми не станемо багатшими, якщо в Україні не почне розвиватися бізнес. Це не може відбутися без інвестицій. Дуже просто: немає інвестицій – немає бізнесу, робочих місць, наших нормальних зарплат, податків для країни. Чому інвестиції не приходять? Інвесторів опитують протягом трьох останніх років. Опитує найбільший інвест-банк в Україні: "Чому ви не заходите?"

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Перше, що вони кажуть, – це судова реформа.

Неможливість зберегти право власності, захистити свої інвестиції. В Україні чудові умови для інвестицій: укріплення національної валюти, недорога робоча сила, логістика – між Європою і Азією, великий внутрішній ринок. Все це не має значення, бо ти збудував бізнес, прийшли пацани з СБУ і через корумпований суд забрали у тебе його. Питання реформи судів – це не тільки про справедливість. Це про нашу заможність.

Як ти думаєш, це розуміють в Офісі Президента?

Немає можливості цього не розуміти. Як вони з цим будуть діяти? Перші кроки мені подобаються.

Про СБУ

Що ще такого важливого ми маємо зробити у боротьбі з корупцією?

Якщо ми говоримо про велику корупцію – то це реформа СБУ. Зараз у сім разів більше СБУшників "борються" з корупцією, ніж із терористами і розвідниками у країні, яка воює. Насправді, з корупцією вони не борються, а її "кришують" – особливо політичну.

Це спадщина КДБ. Тільки в постсовку спецслужба не бореться з корупцією, а "кришує". За всіма стандартами НАТО, у всіх країнах-членах НАТО спецслужба займається контртерором, контррозвідкою. А в нас у сім разів більше ресурсів витрачається не в профільний напрям. Реформа СБУ – це одне із ключових завдань.

Де Баканов у цій реформі СБУ – він має її провести, чи вона має його знести?

Як виявилося, Баканов – ворог реформи СБУ. Зеленський обіцяв на виборах реформу СБУ саме в цій частині.

Ліквідувати відділ "К" (відділ з боротьби з корупцією).

І Баканов, коли прийшов, сказав, що вони будуть це ліквідовувати. А потім презентує законопроєкт, який приховує ці функції в інших нормах. Ну що ми, ідіоти, чи не вміємо закони читати.



Іван Баканов

Плюс Офісу, що вони зупинили законопроєкт, який розробила СБУ. Офіс не подав його в парламент – це добре. Погано те, що Офіс не подав нормальний законопроєкт. Зараз ситуація підвішена, СБУшники хитро спрацювали. Наразі немає законопроєкту про реформу, відповідно, діє чинний закон, де управління "К" нормально працює. Тому наша ціль – зробити так, щоб Офіс подав обіцяний законопроєкт.

Він є написаний?

Їх є п’ять написаних. Хай оберуть будь-який, який їм подобається. Написання законопроєкту – це складна історія, але вона вже 100 разів зроблена.

Про САП

Що ще, крім СБУ, варто зробити у 2020 році?

Треба змінити процедуру обрання керівника САП Холодницького. В нього восени закінчуються повноваження. І за теперішніх умов це буде сім людей у конкурсній комісії від парламенту. Я вже бачу там Монастирського та інших друзів Авакова, Бужанського, Дубінського. Всю кунсткамеру можна зібрати у тій сімці. І три від генпрокурора. Іншими словами, нам Дубінський, Бужанський і Монастирський оберуть нового Холодницького. Тому критично важливо змінити процедуру конкурсного відбору цієї людини.



Монастирський, Бужанський, Дубінський

Зараз генпрокурор притомний, і принаймні нейтралізує її негатив. Максимум, він там може із справ зливати інформацію, але вже не блокувати їх. Хоча це теж проблема. Тому що якось так виявилося, що Альперін втік перший раз. Тобто всіх взяли, а Альперін, очевидно, був попереджений. Він просто не зміг виїхати закордон, тому що НАБУшники вже розуміючи, як діє Холодницький, правильно спрацювали з прикордонниками. Тому Альперін прийшов здаватися, оскільки не зміг виїхати. І здаватися він прийшов, звичайно, в САП.

Холодницький зараз проблема, яка значно зменшена нормальним генпрокурором. Однак питання – чи не знесуть Рябошапку. Тому що там Дубінський, Бужанський і "компашка" дуже стараються. Це неправильно, коли на чолі САПу стоїть людина, яка заважає, а не допомагає.



Назар Холодницький

Про перспективи і сподівання

Завершимо чимось позитивним. Чого хорошого нам чекати у 2020 році?

Я думаю, що збудована за п’ять років у війні з попередньою владою інфраструктура почне працювати. Тобто, почнуться вироки. Ми чекаємо, що Антикорупційний суд дійде до фінальних рішень щодо тих справ, які були раніше розслідувані. Ось це моє сподівання від 2020 року. Найважливіше – я вважаю, що судова реформа невідворотна. Надто сильно відірвалися від землі всі ці суддівські клани. Вони об неї "шмякнуться" – об цю землю. І я з цим окей!



Шабунін: Суддівські клани занадто злетіли від землі, і вони об неї "шмякнуться" // фото 24 канал

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