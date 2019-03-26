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      Зняття санкцій з придністровського підприємства – це провокація проти української промисловості

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      Металургія
      Металургія / unian.ua

      Рішення Ради національної безпеки і оборони України про нові антиросійські санкції, згідно з яким, санкції знімаються, зокрема, з "Молдавського металургійного заводу" розташованого в невизнаному Придністров'ї, і контрольованого близьким до Путіна олігархом Алішером Усмановим, викликав жорстку критику в українській владі.

      Про це повідомляє телеканал ICTV в програмі "Факти Тижня, 100 хвилин з Оксаною Соколовою".

      За даними журналістів, "Молдавський завод" в Україні має давній інтерес. Тут він скуповує дефіцитну сировину – металобрухт. Переробляє в Україні і вже продає готову продукцію, позбавляючи роботи українські заводи.

      За словами голови комітету ВРУ з питань промислової політики Віктора Галасюка: "Це чиста провокація проти української промисловості, проти української економіки і проти кожного громадянина".

      За інформацією журналістів, частина інших компаній, з яких зняті санкції, теж пов'язані з металобрухтом.

      "Наприклад, ТОВ "Гуул Дрілл". За даними видання "Ліга Нексія", структура займається незаконним вивезенням з ОРДЛО металобрухту і різного устаткування для видобутку газу. А на окуповані території завозить хімічну продукцію. Це випливає з даних Федеральної митної служби. Інші підприємства, виключені зі списку санкцій, мають ознаки схемних прокладок. П'ять з них зареєстровані в Ростові-на-Дону, одне – в Сімферополі, одне – в Московській області. На чому базується рішення зняти з них санкції – загадка", – вказують журналісти.

      blog_ava
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      сьогодні
      6320
      Теги: Металургія РНБО Санкції
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