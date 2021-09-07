Знявся в рекламі Добкіна: виключили зі спілки ветеранів АТО керівника осередку на Харківщині

Керівник Холодногірського районного осередку організації "Спілка ветеранів АТО" Микола Богдан знявся в передвиборчому ролику Михайла Добкіна. Той балотується на пост мера Харкова. 7 вересня повідомили, що ветерана виключили з організації.

Там повідомили, що чоловік добровільно вийшов із їх лав. Він напередодні написав відповідну заяву.

До теми Українські політики витратили на рекламу у фейсбуці понад мільйон доларів: хто найбільше

Що він написав у заяві

Проте Богдан не повністю вийшов з організації. В заяві він попросив зняти його з посади керівника регіонального осередку, а також тимчасово призупинити членство в Спілці.



Заява, яку написав колишній службовець / Зображення спільноти "Спілка ветеранів АТО"

Про яку рекламу мовиться

Про те, що чоловік знявся в ролику колишнього нардепа й кандидата на пост голови Харкова, "Спілка ветеранів АТО" повідомила ще 3 вересня.

Там це назвали "спробою підкупу, наймання й занурення атовців у бруд перевиборів голови Харківської міської ради". Тоді одразу й написали, що Миколу Богдана відсторонили від посади.

Читайте повний текст допису Харківської обласної громадської організації "Спілка ветеранів АТО" 3 вересня:

ПОЛІТИЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ НАБИРАЄ ОБЕРТІВ

Маємо повідомити про підтвердження нашої попередньої інформації щодо спроб підкупу, наймання й занурення атовців у бруд перевиборів голови Харківської міської ради.

На жаль, колишній голова відокремленого підрозділу Холодногірського району Харкова ГО “Спілка ветеранів АТО” Микола Богдан був залучений у передвиборчу кампанію відомого “ватника” Михайла Добкіна.

З огляду на це, з 03.09.2021 р. він відсторонений від своєї посади, найближчим часом відбудеться переобрання очільника Холодногірського району ГО “Спілка ветеранів АТО”.

Попереду ще 2 місяці виборчих перегонів…