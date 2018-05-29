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"Золота клітка любові", з якої я вийшла, – Галина з шоу "Холостяк" про завершення проекту

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Холостяк 8 сезон: Галина прокоментувала фінал шоу
Холостяк 8 сезон: Галина прокоментувала фінал шоу / Фото із соцмереж

Фіналістка популярного романтичного шоу "Холостяк" Галина Присташ запам'яталась глядачам, як найемоційніша учасниця проекту. Після того, як Рожден Анусі подарував перстень іншій дівчині, красуня із Самбора вирішила прокоментувати це.

Як відомо, Холостяк зробив свій вибір на користь чарівної Іванни Гончарук. Натомість із запальною Галиною Рожден Анусі попрощався. Перед тим. як дівчина сіла в авто, вона відмовилась обійняти на прощання співака та зачинила за собою двері. 

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Окрім цього, Галина Присташ заявила, що жоден із відомих холостяків не продовжив стосунки з дівчатами із проекту, оскільки завжди обирали не ту, з якою хотіли б створити сім'ю. Таким чином яскрава учасниця шоу, яка запам'яталась глядачам несподіваними витівками та зізнаннями, закцентувала увагу Рождена Анусі на "помилці", яку він начебто зробив. 

Що я можу подарувати ще йому? Тільки хвилину мовчання,
– розповіла Галина Присташ.

Варто зазначити, що на самій церемонії прощання Галина Присташ виглядала дуже впевнено. Дівчина не зронила ані сльози та скромно промовчала, коли Рожден зізнався, що буде сумувати за нею. Водночас після закінчення шоу "Холостяк" Галина заявила, що співак виявився таким, як і всі. Окрім цього, вона рада, що все так завершилось. 

Поховати тут все – раз і назавжди. Для самої себе. Адже це не досвід, а просто момент, момент без сенсу. Це "золота клітка любові", з якої я вийшла без питань, бо сама знайшла відповідей набагато більше, аніж могла отримати від нього. Як добре, що "все саме так", що це всього лише момент, який прожито,
– заявила Галина Присташ. 

Ймовірно, дівчина оговталась від прощання з Рожденом Анусі та взялась налагоджувати своє життя. Наразі Галина Присташ створила власну колекцію купальників, яку планує невдовзі презентувати в Україні. 

 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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