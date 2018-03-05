Золота малина 2018: названо імена переможців головної антипремії Голлівуду
Напередодні премії "Оскар 2018" в Лос-Анджелесі відбулась 38-я церемонія оголошення лауреатів премії "Золота малина 2018" за найгірші заслуги у кінематографі 2017 року.
Оголошення лауретів антипремії "Золота малина" відбулось 3 січня, де анонімний склад журі визначив найгірші кінострічки та акторів, які проявили себе у 2017 році.
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Список переможців антипремії "Золота малина 2018"
Найгірший фільм – "Емоджі муві" Ентоні Леондіса;
Найгірший актор – Том Круз ("Мумія");
Найгірша актриса – Тайлер Перрі ("Хелловін Медеї 2");
Найгірший ремейк, пародія або сиквел – "П'ятдесят відтінків темряви"
Найгірший режисер – Ентоні Леондіс ("Емоджі муві")
Найгірший сценарій – "Емоджі муві"
Найгірший актор другого плану – Мел Гібсон ("Вітаю, тату, Новий рік! 2")
Найгірша актриса другого плану – Кім Бейсінгер ("П'ятдесят відтінків темряви")
Найгірший екранний ансамбль – будь-які два неприємні емоджі – "Емоджі муві".
Організатори "Малини" назвали імена лауреатів в жартівливому відеоролику на своєму сайті.