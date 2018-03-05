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Золота малина 2018: названо імена переможців головної антипремії Голлівуду

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"Емоджі муві" Ентоні Леондіса став найгіршою стрічкою 2017 року / movieweb.com

Напередодні премії "Оскар 2018" в Лос-Анджелесі відбулась 38-я церемонія оголошення лауреатів премії "Золота малина 2018" за найгірші заслуги у кінематографі 2017 року.

Оголошення лауретів антипремії "Золота малина" відбулось 3 січня, де анонімний склад журі визначив найгірші кінострічки та акторів, які проявили себе у 2017 році.

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Список переможців антипремії "Золота малина 2018"

Найгірший фільм – "Емоджі муві" Ентоні Леондіса;

Найгірший актор – Том Круз ("Мумія");

Найгірша актриса – Тайлер Перрі ("Хелловін Медеї 2");

Найгірший ремейк, пародія або сиквел – "П'ятдесят відтінків темряви"

Найгірший режисер – Ентоні Леондіс ("Емоджі муві")

Найгірший сценарій – "Емоджі муві"

Найгірший актор другого плану – Мел Гібсон ("Вітаю, тату, Новий рік! 2")

Найгірша актриса другого плану – Кім Бейсінгер ("П'ятдесят відтінків темряви")

Найгірший екранний ансамбль – будь-які два неприємні емоджі – "Емоджі муві".

Організатори "Малини" назвали імена лауреатів в жартівливому відеоролику на своєму сайті.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Нагороди
Джерело: 24 Канал
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