Золота малина 2018: список номінантів на найганебнішу премію в Голлівуді
38-я церемонія оголошення лауреатів премії "Золота малина 2018" відбудеться 3 березня 2018 року в Лос-Анджелесі, напередодні премії "Оскар".
Список номінантів на цьогорічну антипремію Голлівуду з’явились ще 22 січня. До них цього року не увійшли знаменитості, яких номінували на престижну премію "Оскар-2018", яка відбудеться в Лос-Анджелесі 4 березня.
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Список номінантів на премію "Золота малина 2018"
Найгірший фільм:
"Мумія";
"Трансформери: Останній лицар";
"Емоджі-муві";
"Рятувальники Малібу";
"П'ятдесят відтінків темряви";
Найгірша актриса:
Дакота Джонсон ("П'ятдесят відтінків темряви");
Кетрін Хайгл ("Мара");
Емма Уотсон ("Сфера");
Дженніфер Лоуренс ("Мама!");
Тайлер Перрі ("Хелловін Медеї 2");
Найгірший актор:
Том Круз ("Мумія");
Джеймі Дорнан ("П'ятдесят відтінків темряви");
Марк Уолберг ("Трансформери: останній лицар" і "Здрастуй, тато, Новий рік! 2");
Джонні Депп ("Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки");
Зак Ефрон ("Рятувальники Малібу");
Найгірший актор другого плану:
Хав'єр Бардем ("Мама!" І "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки");
Рассел Кроу ("Мумія!");
Джош Дюамель ("Трансформери: останній лицар" і "Здрастуй, тато, Новий рік! 2");
Мел Гібсон ("Здрастуй, тато, Новий рік! 2");
Ентоні Хопкінс ("Автобан" і "Трансформери: останній лицар");
Найгірша актриса другого плану:
Кім Бейсінгер ("П'ятдесят відтінків темряви");
Софія Бутелла ("Мумія!");
Лора Хеддок ("Трансформери: останній лицар");
Голді Хоун ("Дочка і мати її");
Сьюзан Сарандон ("Дуже погані матусі-2");
Найгірший сиквел, продовження або ремейк:
"Рятувальники Малібу";
"Хелловін Медеї 2";
"П'ятдесят відтінків темряви";
"Мумія!";
"Трансформери: останній лицар";
Найгірша екранна комбінація:
Будь-яка комбінація з двох людей, двох секс-іграшок або двох секс-позицій – "П'ятдесят відтінків темряви";
Будь-яка комбінація з двох людей, двох роботів або двох вибухів – "Трансформери: останній лицар";
Будь-які два неприємні емоджі – "Емоджі муві";
Джонні Депп і вимучений образ п'яниці – "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки";
Тайлер Перрі і або старе плаття, або зношена перука – "Хелловін Медеї 2".
38th Razzie Award Nominations Video: дивитись відео онлайн
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Чим відома премія "Золота малина"?
Кінопремія "Золота малина", або ж "Раззі" була заснована одним американцем Джоном Вілсоном ще у 1981 році та щорічно присуджувала антинагороди зіркам за сумнівні заслуги в галузі кінематографу.
Така премія відзначає найгірші акторські роботи, сценарій, режисуру, кінопісню і фільм року. Її часто символічно розглядають як доповнення до премії "Оскар". За давньою традицією, номінантів "Золотої малини" завжди оголошують за день до оголошення оскарівських номінантів, а лауреатів анти премії – за день до лауреатів "Оскара".
Антипремія "Золота малина"
Таку "ганебну" премію присуджують за підсумками голосування членів так званого Фонду "Золота малина", як складається з-понад 500 анонімних членів з 12 країн, голосування яких відбувається у поштовому форматі.
Призом є пластмасова ягода малини, покрита золотою фарбою з пульверизатора. Кожен приз коштує менше 5 доларів, включаючи податок з продажів (8% в Каліфорнії).
Чи справді відбувається церемонія нагородження
"Золотої малини"?
Так, вона справді існує. Кінорежисер Пол Верховен стал першим режисером-лауреатом "Золотої малини", який особисто був присутній на церемонії і прийняв нагороду. Свої нагороди особисто також приймали Білл Косбі, Пол Верховен, Бен Аффлек, Хеллі Беррі, Сандра Буллок, Том Грін та інші.
Сандра Баллок отримала премію "Золота малина" у 2010 році і на наступний день стала лауреатом "Оскара"
Були навіть такі випадки, коли кіноактори чи інші діячі кіномистецтва в один рік ставали лауреатами "Золотої малини" і "Оскара" одночасно, що викликало багато питань про об’єктивність складу журі обидвох премій.