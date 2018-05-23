Золота Євроліга: чоловіча збірна України розгромила Словенію, жінки поступилися Болгарії

У середу, 23 травня, були зіграні матчі Золотої Євроліги серед чоловічих та жіночих збірних з волейболу. Українські команди показали різний результат.

Чоловіча збірна після прикрої поразки Туреччині зуміла переграти Словенію. У кожному з сеті українці перегравали суперників. У перших двох їх перевага була незначною – лише з різницею у да очки – по 25:23. Натомість у третьому сеті перемога була з рахунком 25:18

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У наступному матчі українці зіграють зі збірною Нідерландів. Матч відбудеться 26 травня. До цього голландці поступилися туркам і виграли у тих же словенців, однак мають у тернірній таблиці 4 очки, у той час як в українців лише три. Лідирує ж Туреччина, яка має 5 очок. Лише перше місце у групі дає можливість вийти у плей-оф Європейської ліги.

Україна – Словенія 3:0 (25:23, 25:23, 25:18)

Натомість жіноча збірна поступилася і у другому матчі. Після поразки Азербайджану 3:1, з таким же рахунком українки поступилися болгаркам. Перший сет вони виграли 34:32, однак вже у другому були рощгромалені 10:25. У наступних двох сетах відрив був не настільки великий, але у підсумку приніс перемогу збірній Болгарії.

Україна – Болгарія 1:3 (34:32, 10:25, 22:25, 21:25)