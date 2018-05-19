Золота жар-птиця 2018: фото найкращих образів з червоної доріжки

Сьогодні, 19 травня, о 19:00 в Національному палаці "Україна" у Києві відбудеться церемонія нагородження національної музичної премії "Золота жар-птиця 2018". Перед нагородженням престижних премій зірки українського шоу-бізнесу показали свої розкішні образи на червоній доріжці.

На грандіозному гала-концерті сьогодні виступлять знамениті українські артисти: Monatik, NK | Настя Каменських, Alyosha, Tayanna, Олександр Пономарьов, Скай, Без обмежень, Тамерлан і Альона, Kadnay, Время и Стекло, Mozgi, Michelle Andrade, Ірина Федишин, The Hardkiss, Sonya Kay і Наталка Карпа.

Читайте також: YUNA 2018: переможці головної музичної премії України

Ці та інші зірки вже прибули на червону доріжку заходу та продемонстрували свої елегатні та неочікувані образи.



Співачка Джамала



Співачка Злата Огневич



Співачка Оля Полякова



Гурт "Агонь"



Ведуча Надія Матвєєва та Андрій Чорновіл



Співачка Sonya Kay



Співачка М'ята



Співачка Іра Нова (праворуч)



Гурт "Скай"



Співачка Ірина Федишин

Як відомо, визначення переможців музичної премії "Золота жар-птиця 2018" буде проходити в два етапи. До 12 різних номінацій потрапило по 5 артистів, кліпи яких отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 в період з травня 2017 по травень 2018 включно. А вже потім списки номінантів потраплять до експертного журі, яке шляхом голосування і визначить переможців.

Читайте також: Viva найкрасивіші-2018: переможцями стали Олег Винник та Оля Полякова

Варто додати, що музична премія "Золота жар-птиця" спрямована на визначення видатних досягнень в музичній індустрії та за внесок у вітчизняний шоу-бізнес. Відзнака була заснована 22 роки тому компанією "Таврійські Ігри" і проходила в рамках музичного фестивалю. Сьогодні престижні нагороди від телеканалу М2 у вигляді пера золотої жар-птиці отримають співаки у 12 номінаціях: співак року, співачка року, поп-гурт, рок-гурт, хіт року, кліп року, нові імена, балада року, прорив року, народний хіт, денс-хіт та інді.

Золота жар-птиця 2018: дивитись онлайн-трансляцію