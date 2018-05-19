Золота жар-птиця 2018: онлайн-трансляція музичної премії

Сьогодні, 19 травня, о 19:00 в Національному палаці "Україна" у Києві відбудеться церемонія нагородження національної музичної премії "Золота жар-птиця 2018". Сьогодні престижні нагороди від телеканалу М2 у вигляді пера золотої жар-птиці отримають співаки у 12 номінаціях.

Як відомо, визначення переможців музичної премії "Золота жар-птиця 2018" проходило в два етапи. До 12 різних номінацій потрапило по 5 артистів, кліпи яких отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 в період з травня 2017 по травень 2018 включно. А вже потім списки номінантів потрапили до експертного журі, яке шляхом голосування і визначило переможців.

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На грандіозному гала-концерті сьогодні виступлять знамениті українські артисти: Monatik, NK | Настя Каменських, Alyosha, Tayanna, Олександр Пономарьов, Скай, Без обмежень, Тамерлан і Альона, Kadnay, Время и Стекло, Mozgi, Michelle Andrade, Ірина Федишин, The Hardkiss, Sonya Kay і Наталка Карпа.

Варто додати, що музична премія "Золота жар-птиця" спрямована на визначення видатних досягнень в музичній індустрії та за внесок у вітчизняний шоу-бізнес. Відзнака була заснована 22 роки тому компанією "Таврійські Ігри" і проходила в рамках музичного фестивалю. Сьогодні престижні нагороди від телеканалу М2 у вигляді пера золотої жар-птиці отримають співаки у 12 номінаціях: співак року, співачка року, поп-гурт, рок-гурт, хіт року, кліп року, нові імена, балада року, прорив року, народний хіт, денс-хіт та інді.

Золота жар-птиця 2018: дивитись онлайн-трансляцію