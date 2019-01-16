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      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят

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      Загальновідомо, що чиновники полюбляють будь-які свята, бо це просто золота жила для них: і картинку красиву можна зробити, і гроші по-хитрому розподілити. Проте, насамперед все залежить від апетитів та нахабності чиновників на місцях, адже після децентралізації у місцевих бюджетах стало залишатися більше грошей.

      Наприкінці року можновладці починають думати, куди б то витратити гроші й виходить така собі святкова вакханалія.

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      До слова, у Києві на головну ялинку країни не витратили ані копійки з бюджету, у Дніпрі, Харкові та Полтаві, почали закуповувати прикраси та гірлянди ще у липні, потім у серпні, а далі – закуповували ті ж самі гірлянди тільки вже десятками кілометрів у листопаді та грудні.

      Натомість перша столиця вміє дивувати. Головну ялинку Харкова визнали найвищою в Україні, рекордну висоту у 36 метрів зафіксували у книзі рекордів України. У місцевому Антикорупційному центрі підрахували вартість новорічного дерева. Відтак цьогоріч бюджет Харкова витратив 7,7 мільйона гривень тільки на ялинку, а це набагато більше, ніж коштує новорічна ялинка у Нью-Йорку.

      Головна ялинка Харкова
      Головна ялинка Харкова коштує 7,7 мільйона гривень

      Проте це ще не всі витрати. Оформлення майданчику обійшлося у 15,8 мільйона гривень. 

      Коли ви можете дозволити собі ялинку за такі гроші, а чи побудовані у вас ті підземні переходи, які так потрібні місту? Чи у вас немає інших якихось проблемних питань,
      – сказав координатор DoZorro Іван Лахтіонов.

      А от виконавцем робіт став традиційно Самвел Суренович Мурджанян, якого у місті називають "постійним керівником проекту з встановлення ялинки". 2018 року чиновники харківської мерії уклали із Мурджаняном шість договорів на монтаж та оренду обладнання ялинки на майже два мільйони гривень.

      Договори, які укладені з Муржаняном
      Договори, які укладені з Муржаняном

      Говорити про обґрунтованість цін кожного окремого договору важко, але по одному з договорів – оренда світлодіодної сітки, яка коштувала 583 тисячі гривень, виявилася набагато дорожча, ніж, якби місто купило її.

      Проте це ще не все. Цю дорогезну сітку треба було чіпляти на спеціальний модуль. На тендер прийшли два підприємці, проте перемогла Галина Бойко, у декларації про відповідність вимогам конкурсу, знову можна побачити знайоме словосполучення – "ФОП Мурджанян". Тобто, з майже восьми мільйонів на харківську зелену красуню – понад чотири мільйони освоїв один підприємець. І лише одна з цих закупівель пройшла через конкурс, і той, як бачимо, – фіктивний. 

      Він займається оформленням та монтажем майдану Свободи вже декілька років. Така стабільність може свідчити лише про відсутність конкуренції. І взагалі, як такого конкурсу, фактично, немає,
      – зазначив представник харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін.

      Крім ялинки, харківські чиновники проявили неабияку вибірковість у наданні можливості встановити на місцевому майдані Свободи ярмаркові будинки.

      Новорічна ярмарка у Харкові
      Новорічний ярмарок у Харкові

      Площу Свободи, центральну площу міста Харкова, одну з найбільших у Європі віддали безкоштовно у користування "ФОП Сорокін". Якщо сам Сорокін отримав право встановити 40 будиночків безкоштовно, то тим, хто захотів там торгувати на свята – довелося платити.

      І схоже, що це харківське свято за бюджетний кошт – далеко не останнє. На наступні новорічні свята майстри обіцяють здивувати новою ялинкою, вона буде вищою та з новими прикрасами.

      Чому полтавська ялинка виявилась найдорожчою в країні – дивіться більше у програмі.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова ЦРУ Розслідування Корупція Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
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