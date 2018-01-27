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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Золотий аудитор: як голова Держаудитслужби вправно брехала про свої статки

Право на правду 23:00, 27 січня 753 Читать новость на русском

Детективи Антикорупційного бюро нещодавно прийшли до високопоставленої чиновниці, а саме до голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової. Пані Гаврилова все життя на державній службі, і ось детективи НАБУ з'ясували, що в неї чимало не задекларованого майна, походження якого вона ніяк не може пояснити скромною зарплатнею державного службовця.

Зокрема, з’ясувалося, що у Гаврилової велика чотирикімнатна квартира в Києві, грошовий подарунок від батька-пенсіонера в мільйон гривень. А також два паркомісця, великий новий джип, золото, валюта, ну і так далі.

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Державна аудиторська служба, яку очолює Гаврилова – це колишнє Головне Контрольно-ревізійне управління, яке простою мовою частіше називають "КРУ", або ще простіше – "ревізори". Це КРУ або тепер Держаудитслужба перевіряє діяльність всіх державних відомств та державних підприємств на предмет витрачання грошей і розпорядження майном. Уточню, перевіряє мільярди грошей та тисячі об’єктів. Тому, розмах корупційних спокус на цій посаді ви можете собі уявити, не даремно ж про ревізорів, що беруть на лапу існує чимало жартів та сатири.

Дані НАБУ про незаконне збагачення Лідії Гаврилової
Дані НАБУ про незаконне збагачення Лідії Гаврилової

Але весь цей гумор просто бліднішає в порівнянні з тим, як сама Гаврилова пояснює походження своїх статків, знайдених детективами. Квартира, джип, паркомісця – це все не пані Гаврилової, а її колишнього чоловіка, з яким, ну треба ж такому трапитись, вони розлучилися незадовго до початку електронного декларування.

Але не поспішайте співчувати жінці, у якої тепер самотня доля і зруйнована сім’я, бо, як виявили детективи НАБУ, Гаврилова з чоловіком насправді досі живе.

Знаєте, це електронне декларування зруйнувало стільки родин в Україні! Чимало суддів, митників та чиновників раптом кинули своє подружжя, перед цим переписавши на них купу майна і після цього подали вже куди більш скромні декларації. Але, сила кохання знову тягне їх одне до одного і коли треба рятувати стільки добра від декларування, вже не до сварок і розлучень, доводиться терпіти одне одного і жити разом навіть попри штамп про розлучення.

Тим більше, коли крім нерухомості є ще стільки золота і доларів. Звідки, до речі, це золото взялося? Ну, подумаєш, золоті зливки. Та їх виявляється, має кожен громадянин, каже нам головний ревізор країни. Ну, всі ж знають, як прибирати в хаті почнеш, то й вигребеш з під ліжка разом з пилюкою півкіло золота. Тут Гавриловій ще є у кого повчитися як одразу знімати всі питання щодо знайдених доларів.

То ж не дивно, що всіх ревізорів, прокурорів, депутатів та інших службовців вже так замучила оця необхідність пояснювати суспільству, журналістам та детективам НАБУ походження цих квартир, джипів, валіз із грішми та скринь із золотом. То ж днями депутати від "Блоку Петра Порошенка" та "Народного Фронту" зареєстрували у Верховній Раді законопроект, яким скасовується кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, тобто, коли службовець не може пояснити походження свого майна.

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То ж якщо законопроект буде прийнято, то не треба буде вже нічого пояснювати, треба буде просто чекати поки детективи НАБУ самі доведуть, що гроші і квартири чиновником здобуті саме незаконно. І навіть якщо і доведуть, то теж можна не переживати, оскільки за відсутності Антикорупційного суду, всі зібрані докази потраплять в наші звичайні суди, де працює ще чимало суддів-колядників, які не поспішають засуджувати ані діамантових прокурорів, ані золотих ревізорів.

Автор: Дмитро Гнап
Теги: Новини України Право на правду Відеоблоги Корупція НАБУ Законопроект
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 січня
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