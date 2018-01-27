Золотий аудитор: як голова Держаудитслужби вправно брехала про свої статки

Детективи Антикорупційного бюро нещодавно прийшли до високопоставленої чиновниці, а саме до голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової. Пані Гаврилова все життя на державній службі, і ось детективи НАБУ з'ясували, що в неї чимало не задекларованого майна, походження якого вона ніяк не може пояснити скромною зарплатнею державного службовця.

Зокрема, з’ясувалося, що у Гаврилової велика чотирикімнатна квартира в Києві, грошовий подарунок від батька-пенсіонера в мільйон гривень. А також два паркомісця, великий новий джип, золото, валюта, ну і так далі.

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Державна аудиторська служба, яку очолює Гаврилова – це колишнє Головне Контрольно-ревізійне управління, яке простою мовою частіше називають "КРУ", або ще простіше – "ревізори". Це КРУ або тепер Держаудитслужба перевіряє діяльність всіх державних відомств та державних підприємств на предмет витрачання грошей і розпорядження майном. Уточню, перевіряє мільярди грошей та тисячі об’єктів. Тому, розмах корупційних спокус на цій посаді ви можете собі уявити, не даремно ж про ревізорів, що беруть на лапу існує чимало жартів та сатири.



Дані НАБУ про незаконне збагачення Лідії Гаврилової

Але весь цей гумор просто бліднішає в порівнянні з тим, як сама Гаврилова пояснює походження своїх статків, знайдених детективами. Квартира, джип, паркомісця – це все не пані Гаврилової, а її колишнього чоловіка, з яким, ну треба ж такому трапитись, вони розлучилися незадовго до початку електронного декларування.

Але не поспішайте співчувати жінці, у якої тепер самотня доля і зруйнована сім’я, бо, як виявили детективи НАБУ, Гаврилова з чоловіком насправді досі живе.

Знаєте, це електронне декларування зруйнувало стільки родин в Україні! Чимало суддів, митників та чиновників раптом кинули своє подружжя, перед цим переписавши на них купу майна і після цього подали вже куди більш скромні декларації. Але, сила кохання знову тягне їх одне до одного і коли треба рятувати стільки добра від декларування, вже не до сварок і розлучень, доводиться терпіти одне одного і жити разом навіть попри штамп про розлучення.

Тим більше, коли крім нерухомості є ще стільки золота і доларів. Звідки, до речі, це золото взялося? Ну, подумаєш, золоті зливки. Та їх виявляється, має кожен громадянин, каже нам головний ревізор країни. Ну, всі ж знають, як прибирати в хаті почнеш, то й вигребеш з під ліжка разом з пилюкою півкіло золота. Тут Гавриловій ще є у кого повчитися як одразу знімати всі питання щодо знайдених доларів.

То ж не дивно, що всіх ревізорів, прокурорів, депутатів та інших службовців вже так замучила оця необхідність пояснювати суспільству, журналістам та детективам НАБУ походження цих квартир, джипів, валіз із грішми та скринь із золотом. То ж днями депутати від "Блоку Петра Порошенка" та "Народного Фронту" зареєстрували у Верховній Раді законопроект, яким скасовується кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, тобто, коли службовець не може пояснити походження свого майна.

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То ж якщо законопроект буде прийнято, то не треба буде вже нічого пояснювати, треба буде просто чекати поки детективи НАБУ самі доведуть, що гроші і квартири чиновником здобуті саме незаконно. І навіть якщо і доведуть, то теж можна не переживати, оскільки за відсутності Антикорупційного суду, всі зібрані докази потраплять в наші звичайні суди, де працює ще чимало суддів-колядників, які не поспішають засуджувати ані діамантових прокурорів, ані золотих ревізорів.