Золотий голос: хто з кандидатів і скільки грошей витратив на одного виборця

31 березня в Україні відбулися президентські вибори, на які кандидати витратили мільйони гривень. Найдорожчою вартість одного голосу виборця стала для Романа Насірова, Сергія Капліна, Аркадія Корнацького та Сергія Носенка, а найдешевшою – для Ігоря Смешка, Володимира Зеленського та Юрія Тимошенка.

Громадська організація "Комітет виборців України" провела аналіз, в якому співставила кількість витрачених кандидатами грошей із кількістю голосів українців, які вони отримали за результатами виборів. У витрачену суму входила обов'язкова застава для кандидата у розмірі 2,5 мільйона гривень та офіційні витрати на проведення передвиборчої агітації.

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На першому місці в рейтингу "золотих голосів" скандальний екс-глава ДФС Роман Насіров. Він витратив на агітаційну кампанію та заставу 2,5 мільйона гривень і отримав підтримку лише 2507 виборців. Тобто, вартість одного голосу склала 997 гривень, що є рекордною сумою.

Найменш дорогими виявилися голоси виборців для Ігоря Смешка – лише 4 гривні за один голос.

Щодо лідерів президентської гонки, то один голос виборця для Володимира Зеленського коштував 16 гривень, а для Петра Порошенка у 9 разів більше – 141 гривню. Юлія Тимошенко витратила 68 гривень на голос, Юрій Бойко – 23 гривні, Анатолій Гриценко – 82 гривні.

Проте, голова КВУ Олексій Кошель вважає, що реальні витрати кандидатів можуть значно відрізнятися від тих сум, які вони вказали у своїх проміжних фінансових звітах.

"У звітах ми, природньо, не побачимо витрат та роботу технічних кандидатів чи "фабрик ботів". Також переважно у тіньовий спосіб оплачуються витрати на роботу агітаторів, спостерігачів і членів комісій. Саме тому офіційні цифри низки кандидатів відрізняються від реальних витрат можуть відрізнятися у кілька разів, – наголосив він.

Яка вартість одного голосу виборця:

Насіров Роман – 997 гривень; Каплін Сергій – 849 гривень; Корнацький Аркадій – 825 гривень; Носенко Сергій – 807 гривень; Купрій Віталій – 606 гривень; Шевченко Олександр – 592 гривень; Скоцик Віталій – 591 гривень; Данилюк Олександр –555 гривень; Соловйов Олександр – 482 гривень; Новак Андрій – 476 гривень; Ригованов Руслан – 462 гривень; Ващенко Олександр – 449 гривень; Кива Ілля – 445 гривень; Габер Микола – 444 гривень; Кривенко Віктор – 435 гривень; Бондар Віктор – 365 гривень; Журавльов Василь – 304 гривень; Шевченко Ігор – 273 гривень; Наливайченко Валентин – 205 гривень; Кармазін Юрій – 186 гривень; Петров Володимир – 180 гривень; Дерев’янко Юрій – 169 гривень; Богомолець Ольга – 167 гривень; Богословська Інна – 159 гривень; Вілкул Олександр – 149 гривень; Порошенко Петро – 141 гривень; Литвиненко Юлія – 140 гривень; Безсмертний Роман – 117 гривень; Ляшко Олег – 85 гривень; Гриценко Анатолій – 82 гривень; Балашов Геннадій – 79 гривень; Тимошенко Юлія – 68 гривень; Кошулинський Руслан – 61 гривень; Бойко Юрій – 23 гривень; Тимошенко Юрій – 22 гривень; Зеленський Володимир – 16 гривень; Смешко Ігор – 4 гривень.

Хто перемагає на виборах: попередні даніПісля підрахунку ЦВК понад 97% голосів Володимир Зеленський набирає 30,26% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,92%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,38% виборців, за Юрія Бойка – 11,66%, за Анатолія Гриценка – 6,92%. Явка склала 62,8% виборців.