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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Золотий голос: хто з кандидатів і скільки грошей витратив на одного виборця

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      КВУ назвав кандидатів, яким голос виборця коштував найбільше
      КВУ назвав кандидатів, яким голос виборця коштував найбільше / Фото 24 каналу

      31 березня в Україні відбулися президентські вибори, на які кандидати витратили мільйони гривень. Найдорожчою вартість одного голосу виборця стала для Романа Насірова, Сергія Капліна, Аркадія Корнацького та Сергія Носенка, а найдешевшою – для Ігоря Смешка, Володимира Зеленського та Юрія Тимошенка.

      Громадська організація "Комітет виборців України" провела аналіз, в якому співставила кількість витрачених кандидатами грошей із кількістю голосів українців, які вони отримали за результатами виборів. У витрачену суму входила обов'язкова застава для кандидата у розмірі 2,5 мільйона гривень та офіційні витрати на проведення передвиборчої агітації.

      Читайте також: Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди

      На першому місці в рейтингу "золотих голосів" скандальний екс-глава ДФС Роман Насіров. Він витратив на агітаційну кампанію та заставу 2,5 мільйона гривень і отримав підтримку лише 2507 виборців. Тобто, вартість одного голосу склала 997 гривень, що є рекордною сумою.

      Найменш дорогими виявилися голоси виборців для Ігоря Смешка – лише 4 гривні за один голос.

      Щодо лідерів президентської гонки, то один голос виборця для Володимира Зеленського коштував 16 гривень, а для Петра Порошенка у 9 разів більше – 141 гривню. Юлія Тимошенко витратила 68 гривень на голос, Юрій Бойко – 23 гривні, Анатолій Гриценко – 82 гривні.

      Проте, голова КВУ Олексій Кошель вважає, що реальні витрати кандидатів можуть значно відрізнятися від тих сум, які вони вказали у своїх проміжних фінансових звітах.

      "У звітах ми, природньо, не побачимо витрат та роботу технічних кандидатів чи "фабрик ботів". Також переважно у тіньовий спосіб оплачуються витрати на роботу агітаторів, спостерігачів і членів комісій. Саме тому офіційні цифри низки кандидатів відрізняються від реальних витрат можуть відрізнятися у кілька разів, – наголосив він.

      Яка вартість одного голосу виборця:

      1. Насіров Роман – 997 гривень;
      2. Каплін Сергій – 849 гривень;
      3. Корнацький Аркадій – 825 гривень;
      4. Носенко Сергій – 807 гривень;
      5. Купрій Віталій – 606 гривень;
      6. Шевченко Олександр – 592 гривень;
      7. Скоцик Віталій – 591 гривень;
      8. Данилюк Олександр –555 гривень;
      9. Соловйов Олександр – 482 гривень;
      10. Новак Андрій – 476 гривень;
      11. Ригованов Руслан – 462 гривень;
      12. Ващенко Олександр – 449 гривень;
      13. Кива Ілля – 445 гривень;
      14. Габер Микола – 444 гривень;
      15. Кривенко Віктор – 435 гривень;
      16. Бондар Віктор – 365 гривень;
      17. Журавльов Василь – 304 гривень;
      18. Шевченко Ігор – 273 гривень;
      19. Наливайченко Валентин – 205 гривень;
      20. Кармазін Юрій – 186 гривень;
      21. Петров Володимир – 180 гривень;
      22. Дерев’янко Юрій – 169 гривень;
      23. Богомолець Ольга – 167 гривень;
      24. Богословська Інна – 159 гривень;
      25. Вілкул Олександр – 149 гривень;
      26. Порошенко Петро – 141 гривень;
      27. Литвиненко Юлія – 140 гривень;
      28. Безсмертний Роман – 117 гривень;
      29. Ляшко Олег – 85 гривень;
      30. Гриценко Анатолій – 82 гривень;
      31. Балашов Геннадій – 79 гривень;
      32. Тимошенко Юлія – 68 гривень;
      33. Кошулинський Руслан – 61 гривень;
      34. Бойко Юрій – 23 гривень;
      35. Тимошенко Юрій – 22 гривень;
      36. Зеленський Володимир – 16 гривень;
      37. Смешко Ігор – 4 гривень.

      Хто перемагає на виборах: попередні даніПісля підрахунку ЦВК понад 97% голосів Володимир Зеленський набирає 30,26% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,92%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,38% виборців, за Юрія Бойка – 11,66%, за Анатолія Гриценка – 6,92%. Явка склала 62,8% виборців.

       

       

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики Юлія Тимошенко - новини Гроші
      Джерело: 24 канал
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