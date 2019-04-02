Золотий голос: хто з кандидатів і скільки грошей витратив на одного виборця
31 березня в Україні відбулися президентські вибори, на які кандидати витратили мільйони гривень. Найдорожчою вартість одного голосу виборця стала для Романа Насірова, Сергія Капліна, Аркадія Корнацького та Сергія Носенка, а найдешевшою – для Ігоря Смешка, Володимира Зеленського та Юрія Тимошенка.
Громадська організація "Комітет виборців України" провела аналіз, в якому співставила кількість витрачених кандидатами грошей із кількістю голосів українців, які вони отримали за результатами виборів. У витрачену суму входила обов'язкова застава для кандидата у розмірі 2,5 мільйона гривень та офіційні витрати на проведення передвиборчої агітації.
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На першому місці в рейтингу "золотих голосів" скандальний екс-глава ДФС Роман Насіров. Він витратив на агітаційну кампанію та заставу 2,5 мільйона гривень і отримав підтримку лише 2507 виборців. Тобто, вартість одного голосу склала 997 гривень, що є рекордною сумою.
Найменш дорогими виявилися голоси виборців для Ігоря Смешка – лише 4 гривні за один голос.
Щодо лідерів президентської гонки, то один голос виборця для Володимира Зеленського коштував 16 гривень, а для Петра Порошенка у 9 разів більше – 141 гривню. Юлія Тимошенко витратила 68 гривень на голос, Юрій Бойко – 23 гривні, Анатолій Гриценко – 82 гривні.
Проте, голова КВУ Олексій Кошель вважає, що реальні витрати кандидатів можуть значно відрізнятися від тих сум, які вони вказали у своїх проміжних фінансових звітах.
"У звітах ми, природньо, не побачимо витрат та роботу технічних кандидатів чи "фабрик ботів". Також переважно у тіньовий спосіб оплачуються витрати на роботу агітаторів, спостерігачів і членів комісій. Саме тому офіційні цифри низки кандидатів відрізняються від реальних витрат можуть відрізнятися у кілька разів, – наголосив він.
Яка вартість одного голосу виборця:
- Насіров Роман – 997 гривень;
- Каплін Сергій – 849 гривень;
- Корнацький Аркадій – 825 гривень;
- Носенко Сергій – 807 гривень;
- Купрій Віталій – 606 гривень;
- Шевченко Олександр – 592 гривень;
- Скоцик Віталій – 591 гривень;
- Данилюк Олександр –555 гривень;
- Соловйов Олександр – 482 гривень;
- Новак Андрій – 476 гривень;
- Ригованов Руслан – 462 гривень;
- Ващенко Олександр – 449 гривень;
- Кива Ілля – 445 гривень;
- Габер Микола – 444 гривень;
- Кривенко Віктор – 435 гривень;
- Бондар Віктор – 365 гривень;
- Журавльов Василь – 304 гривень;
- Шевченко Ігор – 273 гривень;
- Наливайченко Валентин – 205 гривень;
- Кармазін Юрій – 186 гривень;
- Петров Володимир – 180 гривень;
- Дерев’янко Юрій – 169 гривень;
- Богомолець Ольга – 167 гривень;
- Богословська Інна – 159 гривень;
- Вілкул Олександр – 149 гривень;
- Порошенко Петро – 141 гривень;
- Литвиненко Юлія – 140 гривень;
- Безсмертний Роман – 117 гривень;
- Ляшко Олег – 85 гривень;
- Гриценко Анатолій – 82 гривень;
- Балашов Геннадій – 79 гривень;
- Тимошенко Юлія – 68 гривень;
- Кошулинський Руслан – 61 гривень;
- Бойко Юрій – 23 гривень;
- Тимошенко Юрій – 22 гривень;
- Зеленський Володимир – 16 гривень;
- Смешко Ігор – 4 гривень.
Хто перемагає на виборах: попередні даніПісля підрахунку ЦВК понад 97% голосів Володимир Зеленський набирає 30,26% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,92%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,38% виборців, за Юрія Бойка – 11,66%, за Анатолія Гриценка – 6,92%. Явка склала 62,8% виборців.