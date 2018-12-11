12:22
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 10 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Золотий" метр квадратний: у Львові встановили новий рекорд ціни на нерухомість

      938 Читать новость на русском
      У Львові встановили рекорд вартості продажу нерухомості
      У Львові встановили рекорд вартості продажу нерухомості / 24 канал

      10 грудня на аукціоні у Львові було продане приміщення площею 72,9 метри квадратні за 34 мільйони гривень.

      Відповідний аукціон провело управління комунальної власності Львівської міськради.

      Читайте також: Львів – єдине місто України у топ-100 найбільш відвідуваних у світі

      Ціна метра квадратного у цій операції встановила абсолютний рекорд для Львова – склавши 16,8 тисяч доларів США за квадрат, інформує Zaxid.net.

      Новим власником цієї недешевої нерухомості в самому центрі Львова стало ТзОВ "Львівмедікалцентр". Його засновник Юрій ломага є бізнес-партнером опального львівського підприємця Григорія Козловського.

      Йдеться про два приміщення: 28,4 метри квадратні на першому поверсі за адресою площа Ринок, 12 та 44,5 квадрати на площі Ринок, 13. Два приміщення з'єднані між собою.

      Стартова ціна лоту становила 12,6 мільйона гривень.

      Що цікаво, кінцева пропозиція ТзОВ "Львівмедікалцентр" становила 34 000 001 гривень і всього на 1 гривню перевищила пропозицію іншого учасника торгів ТзОВ "Українські телекомунікації".

      За даними видання "Наші гроші. Львів", засновник ТзОВ "Львівмедікалцентр" Юрій Ломага часто представляє інтереси бізнесмена та депатата Львівської міськради Григорія Козловського.

      Хто такий Григорій Козловський?Бізнесмен та депутат Львівської міськради. Йому належить низка ресторанів та готелів у Львові, зокрема, один з найстаріших готелів міста "Гранд Готель". Козловський також є співвласником відомої будівельної компанії Avalon Inc. та Львівської тютюнової фабрики.

      Згідно з даними електронної декларації за 2017-й рік, Григорій Козловський став найбагатшим депутатом Львівської міськради, лише у готівці задекларувавши понад 17 мільйонів гривень.

      Читайте також:
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Аукціон Рекорди Ціни на нерухомість Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      сьогодні , 10:05 Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      Ігор Саджениця 278
      Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      сьогодні , 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      Юлія Михайлова 2009
      Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      сьогодні , 08:40 Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      Олексій Чибісов 5136
      "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      10 грудня , 23:00 "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      Тетяна Мартинюк 1632
      "Невидимий батальйон": рік видимості
      10 грудня , 22:00 "Невидимий батальйон": рік видимості
      Соломія Соломка 1346
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Які наслідки для Європи матиме агресія Кремля в Україні: гучні застереження з боку Порошенка
      2 грудня , 15:48
      5 хітів Imagine Dragons, які треба послухати перед концертом в Києві
       31 серпня , 10:45
      Селезньов став найкращим гравцем матчу за Суперкубок Туреччини
       6 серпня , 08:24
      Головні новини футболу 14 вересня: Борусія Д і ПСЖ впевнено перемогли, Арсенал-Київ залишився на дні УПЛ
       15 вересня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук