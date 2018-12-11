"Золотий" метр квадратний: у Львові встановили новий рекорд ціни на нерухомість

10 грудня на аукціоні у Львові було продане приміщення площею 72,9 метри квадратні за 34 мільйони гривень.

Відповідний аукціон провело управління комунальної власності Львівської міськради.

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Ціна метра квадратного у цій операції встановила абсолютний рекорд для Львова – склавши 16,8 тисяч доларів США за квадрат, інформує Zaxid.net.

Новим власником цієї недешевої нерухомості в самому центрі Львова стало ТзОВ "Львівмедікалцентр". Його засновник Юрій ломага є бізнес-партнером опального львівського підприємця Григорія Козловського.

Йдеться про два приміщення: 28,4 метри квадратні на першому поверсі за адресою площа Ринок, 12 та 44,5 квадрати на площі Ринок, 13. Два приміщення з'єднані між собою.

Стартова ціна лоту становила 12,6 мільйона гривень.

Що цікаво, кінцева пропозиція ТзОВ "Львівмедікалцентр" становила 34 000 001 гривень і всього на 1 гривню перевищила пропозицію іншого учасника торгів ТзОВ "Українські телекомунікації".

За даними видання "Наші гроші. Львів", засновник ТзОВ "Львівмедікалцентр" Юрій Ломага часто представляє інтереси бізнесмена та депатата Львівської міськради Григорія Козловського.

Хто такий Григорій Козловський?Бізнесмен та депутат Львівської міськради. Йому належить низка ресторанів та готелів у Львові, зокрема, один з найстаріших готелів міста "Гранд Готель". Козловський також є співвласником відомої будівельної компанії Avalon Inc. та Львівської тютюнової фабрики.



Згідно з даними електронної декларації за 2017-й рік, Григорій Козловський став найбагатшим депутатом Львівської міськради, лише у готівці задекларувавши понад 17 мільйонів гривень.