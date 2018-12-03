Названо ім'я нового володаря "Золотого м'яча"
У понеділок, 3 грудня, у Парижі відбулося вручення Ballon d'Or – "Золотого м'яча" найкращому гравцю за версією журналу France Football.
Переможцем серед 30 номінантів став хавбек мадридського "Реала" та збірної Хорватії Лука Модріч.
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Деякі місця поділені між декількома гравцями, які набрали однакову кількість голосів.
1. Лука Модріч ("Реал", Хорватія)
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2. Кріштіано Роналдо ("Реал", Португалія)
3. Антуаг Грізманн ("Атлетіко", Франція)
4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)
5. Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина)
6. Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет)
7. Рафаель Варан ("Реал", Франція)
8. Еден Азар ("Челсі", Бельгія)
9. Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія)
10. Гаррі Кейн ("Тоттенхем", Англія)
11. Канте ("Челсі", Франція)
12. Неймар (ПСЖ, Франція)
13. Луїс Суарес ("Барселона", Уругвай)
14. Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія)
15. Поль Погба ("Манчтестер Юнайтед, Франція)
16. Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті", Аргентина)
17. Гарет Бейл ("Реал", Уельс)
17. Карім Бензема ("Реал", Франція)
19. Роберто Фірміно ("Ліверпуль", Бразилія)
19. Іван Ракітіч ("Барселона", Хорватія)
19. Серхіо Рамос ("Реал", Іспанія)
22. Садьо Мане ("Ліверпуль", Сенегал)
22. Едінсон Кавані (ПСЖ, Уругвай)
22. Марсело ("Реал", Бразилія)
25. Ян Облак ("Атлетіко", Словенія)
25. Маріо Манджукич ("Ювентус", Хорватія)
25. Аліссон ("Ліверпуль", Бразилія)
28. Дієго Годін ("Атлетіко", Уругвай)
29. Уго Льоріс ("Тоттенхем", Франція)
29. Іско ("Реал", Іспанія)
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