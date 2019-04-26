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      Золотий вогонь чи промінь світла: що може з'явитись на місці згорілого шпилю Нотр-Даму

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      Пожежа у Нотр-Дам: як може виглядати відновлений шпиль
      Пожежа у Нотр-Дам: як може виглядати відновлений шпиль / Колаж 24 каналу

      Поки Франція оговтується від руйнівної пожежі, яка знищила значну частину Собору Паризької Богоматері, архітектори та дизайнери з усього світу наввипередки пропонують власне бачення реставрації храму.

      Як може виглядати відновлений шпиль Нотр-Даму?

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      Видання Dezeen зібрало найцікавіші проекти відновлення шпилю.

      1. Дах із кришталю

      Італійські архітектори Массіміліано та Доріана Фуксас, які представляють власну Studio Fuksas пропонують встановити на соборі сучасний дах і шпиль із кришталю Баккара, який можна буде підсвічувати вночі.

      2. Язики полум'я

      Французький дизайнер Матьє Леаннер пропонує замість того, щоб відбудовувати шпиль, яким він був до пожежі, встановити конструкцію, яка візуально нагадує язики полум'я.

      Мені подобається ця ідея застиглого в часу моменту, яка може залишитися протягом століть. Проект зображує монументальне вічне полум'я, покритого золотими листами. Для мене це спосіб усвідомити катастрофу і перетворити її на красу, перетворивши щось миттєве на постійне,
      – пояснює свою ідею дизайнер.

      3. Промінь світла

      Дизайнери зі словацької студії Vizumatelier пропонують замість зруйнованого шпилю встановити вежу центральною ідеєю якої буде промінь світла. Він буде спрямований вгору, буквально розсікаючи небо

      Архітектори кажуть, що таким чином спробують втілити в життя головну ідею готичної архітектури – доторкнутись до небес.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      It’s a tragedy. Nothing would ever return over 600 years of beauty, but its time to reborn Notre-dame. In gothic times builders try to reach the sky, Le Duc tryed it also in 19century and have come closer. Now its possible to make it happen. Lightweight crown that connect heaven with earth. #notredame #notredameparis #architecture #archdaily #design #paris #notredamevision #architecturedaily #architecturestudent #architectureporn #architecture_hunter #dezeen #renovation #vision #dwell #architecturalrecord #evolo #archis #domus #azure #metropolis #designboom #architecturaldigest #architecturelab #landscape

      Допис, поширений Vizum Atelier (@vizumatelier)

      4. Свято еклектики

      Кіпрська колаборація Kiss The Architect пропонує, щоб відновлений шпиль Нотр-Даму був не тільки частиною реконструйованого собору, але й став оглядовим майданчиком і новим улюбленим місцем серед туристів.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Spire me back #notredame #notredamecathedral #buildthesame

      Допис, поширений kiss the architect (@kissthearchitect)

      5. Суцільні вітражі

      Архітектурна студія з Сан-Паулу AJ6 Studio пропонує відновити повністю оригінальний дизайн даху та згорілого шпилю собору. Але зробити їх суцільним вітражем, виконавши із різнокольорового скла.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      "Our proposal for the restoration of the Notre Dame Cathedral is to use one element that she has the best, the stained glass. Make all the cover in stained glass, including the tower, with transparency to the inner side, through the opening of the vaults, leaving only the structures flying buttresses. In Gothic there is the connection of the earth to the sky, and inside the Cathedral, the natural illumination multiplies in colors through the filter of the cover in stained glass. At night the inner illumination turns into a grandiose retro backlit coverage. A single element used, stained glass. No new architectural features, no intervention elements (redesign), no ego, no artistic aspirations. Only a religious purpose! Whatever the choice of this restoration, may God enlighten the "Notre Dame", preferably in a stained glass cover Amen." Alexandre Fantozzi is not intervention, "redesign", is restoration! It is not competition of better 3d render, it is only idea of restoration project @notredamedeparis @pontifex_es @alexandre_fantozzi @carvalho.juf @aj6studio @morpholio @architizer @adesignersmind @architecture_hunter @designboom @wallpapermag @archdaily @archdailybr @archdigest @architectanddesign @architecturenow @arch.design.daily @archello @notredame @saintgobaingroup @saintgobainbrasil @saintgobainglassbrasil @lilysafra @editoramonolito @carolinedemaigret @antoniospadaro @parisfutur @wazou_75 @seemyparis @vivreparis @labnf @vogueparis @glamurama @joycepascowitch @gnt @ad_magazine @thecoolhunter_ @time @babaktafreshi @designmilk @artbasel @artsytecture @instadaconexao @fernandoguerra @parisenespanol #notredame #notredameparis #paris #france #aj6 #aj6studio #morewithless #maiscommenos #vitral #stainedglass #vitrail #arquitetura #architecture #architettura #saintgobain #saintgobainbr #glass #verre #lilysafra #restauration #notredesign #restoration #fantozzi #alexandrefantozzi #design #designer #iluminationdesign #stainedglasswindows #manhattanconexion #avemaria

      Допис, поширений Alexandre Fantozzi (@alexandre_fantozzi)

      6. Скляний дах

      Проект архітектора з Росії перегукується з ідеєю бразильської студії. Він пропонує відтворити максимально схожий на оригінальний шпиль, а дах зробити повністю скляним.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Our team has developed a proposal for the Cathedral of Notre Dame de Paris by @alex_nerovnya. @architecture_hunter @allofrenders @allofarchitecture @designboom @arqsketch @renderlovers @morpholio @adesignersmind @tentree @archdose @norge @autodesk @coronarenderer @houses @buildingswow @onlyforluxury @epicworldpix @render.vis_realestate @highclass_homes @renderbox.magazine @archdaily @canonru @instarender @d.signers @architecturedose @archdigest @next_top_architects @boss_homes @architect_need @artsytecture @restless.arch @archilovers @wacommunity @architectureoskar @render_contest @vogueliving @modern.architect @architecturenow @locarl @globalspaces @wildernessnation @awesomelife.style @timeouthomes @modernhepcat @haroldmag @theprotraveler @creativefields @travelerstodolist @living_hotels @dreamlixurytraveler @venture_easy @mowellens @camplifecoffee @architectureinteriors @archlook.ir @folksouls @trawelawesome @travacs @designwanted @hezzahtrawel @amazingtravelof @nature.tome @kings_shots @aframefever @worldstip @bocadolobo @piclab @effects @exceptional_pictures @the.beachman.life @natgeoit @igworld_global @pietrogiovannigamba @ourplanetdaily @norgerundt @travelses @fancy.homes @mimaribilgiler @architectanddesign @outside_project @openairarchitecture @interiorselfie @myluxguide @pclimd @studioantonini @_archidesignhome_. #notredamedeparis#notredame#paris#france#notredameparis #3dsmax #3d #photoshopcc #Photoshop#archviz#norway#norge#stavanger#stavangerøst#render#corona#coronarenderer#renderlegion#architecture#design#allofrenders#allofarchitecture#cg#cgartist#cgwork#cgworld#marhi

      Допис, поширений Alexander Nerovnya (@alex_nerovnya)

      7. Ідеалістичне мистецтво

      Французький митець Давід Деро (David Deroo) називає свою концепцію відновлення Нотр-Даму "ідеалістичною". Він пропонує модернізувати вигляд даху та шпилю, залишивши їм зовсім невелику схожість з оригіналом.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      How can we re-build the past for a new future. 'As a French artist and architect, the process of restoring one of our most sacred and historic landmarks raises few questions in my mind – and a hasty rebuild isn’t the right answer to any of them. Today the French architecture board website reads, ’Heritage, ancient or contemporary, is a revealing and structuring element of our culture, and we must inculcate ourselves to keep alive these markers but also built today the markers of our time’.Ultimately, I trust in France’s cultural core and its decision makers to have the audacity to move forward while retaining The Lady’s timeless image. I can only hope the project will be humble but innovative, delicate, beautiful and engaged,created by highly skilled people around a common table. ' Image by : www.bnutsvisual.com #notredame #paris #architecture #cgi #visual #whathappennext #imagination #ideas

      Допис, поширений DerooDavid (@deroodavid)

      Раніше нідерландська компанія Concr3de запропонувала окремі елементи зруйнованого пожежею Нотр-Даму відтворювати на 3D-принтері. Зокрема, показали, як можуть виглядати відновлені таким чином скульптури.

      Що відомо про пожежу у Нотр-Дамі?15 квітня 2019 року частину Собору Паризької Богоматері – одну з найвідоміших культурних пам'яток світу охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати лише через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі.

      Внаслідок обвалу даху в одному місці утворилась величезна діра у стелі. Кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що Нотр-Дам відбудують впродовж 5 років.

      Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео

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      Теги: Новини Франції Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Реконструкція Пожежа в Нотр-Дамі Пожежа
      Джерело: 24 канал
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