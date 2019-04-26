Золотий вогонь чи промінь світла: що може з'явитись на місці згорілого шпилю Нотр-Даму

Поки Франція оговтується від руйнівної пожежі, яка знищила значну частину Собору Паризької Богоматері, архітектори та дизайнери з усього світу наввипередки пропонують власне бачення реставрації храму.

Як може виглядати відновлений шпиль Нотр-Даму?

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Видання Dezeen зібрало найцікавіші проекти відновлення шпилю.

1. Дах із кришталю

Італійські архітектори Массіміліано та Доріана Фуксас, які представляють власну Studio Fuksas пропонують встановити на соборі сучасний дах і шпиль із кришталю Баккара, який можна буде підсвічувати вночі.

2. Язики полум'я

Французький дизайнер Матьє Леаннер пропонує замість того, щоб відбудовувати шпиль, яким він був до пожежі, встановити конструкцію, яка візуально нагадує язики полум'я.

Мені подобається ця ідея застиглого в часу моменту, яка може залишитися протягом століть. Проект зображує монументальне вічне полум'я, покритого золотими листами. Для мене це спосіб усвідомити катастрофу і перетворити її на красу, перетворивши щось миттєве на постійне,

– пояснює свою ідею дизайнер.

3. Промінь світла

Дизайнери зі словацької студії Vizumatelier пропонують замість зруйнованого шпилю встановити вежу центральною ідеєю якої буде промінь світла. Він буде спрямований вгору, буквально розсікаючи небо

Архітектори кажуть, що таким чином спробують втілити в життя головну ідею готичної архітектури – доторкнутись до небес.

4. Свято еклектики

Кіпрська колаборація Kiss The Architect пропонує, щоб відновлений шпиль Нотр-Даму був не тільки частиною реконструйованого собору, але й став оглядовим майданчиком і новим улюбленим місцем серед туристів.

5. Суцільні вітражі

Архітектурна студія з Сан-Паулу AJ6 Studio пропонує відновити повністю оригінальний дизайн даху та згорілого шпилю собору. Але зробити їх суцільним вітражем, виконавши із різнокольорового скла.

6. Скляний дах

Проект архітектора з Росії перегукується з ідеєю бразильської студії. Він пропонує відтворити максимально схожий на оригінальний шпиль, а дах зробити повністю скляним.

7. Ідеалістичне мистецтво

Французький митець Давід Деро (David Deroo) називає свою концепцію відновлення Нотр-Даму "ідеалістичною". Він пропонує модернізувати вигляд даху та шпилю, залишивши їм зовсім невелику схожість з оригіналом.

Раніше нідерландська компанія Concr3de запропонувала окремі елементи зруйнованого пожежею Нотр-Даму відтворювати на 3D-принтері. Зокрема, показали, як можуть виглядати відновлені таким чином скульптури.

Що відомо про пожежу у Нотр-Дамі?15 квітня 2019 року частину Собору Паризької Богоматері – одну з найвідоміших культурних пам'яток світу охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати лише через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі.



Внаслідок обвалу даху в одному місці утворилась величезна діра у стелі. Кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що Нотр-Дам відбудують впродовж 5 років.

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео

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