Золото невпинно дорожчає: його ціна сягнула максимуму 2013 року

Вперше за останні шість років золото суттєво подорожчало. Відбувається це на тлі зростання напруги на Близькому Сході. Останні події, зі свого боку, стали результатом вбивства іранського генерала Касема Сулеймані у столиці Іраку – Багдаді.

Вартість золота зросла на 2,3% і тепер його ціна становить 1588,13 долара за унцію. Зауважимо, що це максимальний показник від квітня 2013 року. Тим, часом у Сингапурі торгували за ціною в 1575,36 доларів за унцію, а ф'ючерси (договір про купівлю-продаж біржового активу) набрали аж 2,5% – 1590,9 доларів, пише Bloomberg.

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Водночас підскочила вартість і інших дорогоцінних металів, зокрема срібла, платини та паладію. Щодо останнього, то його ціна зросла на 1,2% до 2073,90 долара за унцію. І це також є рекордно високим показником. Срібло, зі свого боку, зросло до 18,5081 долара за унцію.

Зауважимо, що золото активно дорожчає від початку 2020 року. І такі показники є найбільшими за майже десятиліття. Аналітики прогнозують подальше зростання вартості цього металу, якщо напруга на Близькому Сході зростатиме. Також на цьому тлі дорожчають і акції золотодобувних компаній.

Щоправда, окрім геополітичних факторів, на таку ціну золота також впливають:

слабший долар,

нижчі реальні ставки,

наслідки торговельної війни для стримування світового зростання.

Водночас золото цінують ще й за його найкращий захист.

До слова за 2018 рік українці купили понад 131 кілограм золотих злитків. Якщо поділити це на кількість тижнів у році, то виходить що дорогоцінний метал купують по три кілограми в тиждень.

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