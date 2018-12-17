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      Золото та мільйони: історія про топ-чиновницю, яка розійшлася з чоловіком, щоб приховати статки

      Справа детектива 213 Читать новость на русском

      Голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова не може пояснити походження своїх статків у 10 мільйонів гривень, золоті злитки та сотні тисяч готівки. Про те, як чиновниця розійшлася з чоловіком, щоб приховати майно – у програмі "Справа детектива" з Олександрою Дрік розповів детектив Національного антикорупційного бюро Віталій.

      – Лідія Гаврилова – голова Державної аудиторської служби України з грудня 2015 року. Згідно з офіційною біографією, на державній службі вона з 1994 року, весь цей час обіймала посади пов'язані із запобіганням нецільовому, неефективному використанню бюджетних коштів та майна. Спочатку в області, а згодом на центральному рівні в Києві. У 2015 році Гаврилова обійняла посаду заступника директора Департаменту контролю у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг державних фінінспекцій України. У цьому ж році й очолила Державну фінансову інспекцію, яку згодом реорганізували в Державну аудиторську службу.

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      – Справу Лідії Гаврилової закінчили розглядати на початку 2018 року – до суду було скеровано обвинувальний акт, їй інкримінували незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. За версією детективів НАБУ, Гаврилова впродовж 2015-2017 років отримала у власність активи на загальну суму майже 10 мільйонів гривень, законність яких непідтверджена.А їх вартість значно перевищує доходи посадовця. Також на переконання слідства, голова Держаудиторської служби спеціально внесла недостовірні відомості до щорічної електронної декларації за 2015 та 2016 роки.


      Доходи Лідії Гаврилової 

      –  Під час досудового розслідування встановлено факт того, що голова Державної аудитслужби не задекларувала автівку і два паркомісця, які номінально належали особі, з якою вона спільно проживала без реєстрації шлюбу. На думку слідства, вона розлучилася зі своїм чоловіком, тому що відповідно до статті 46 Закону України про запобігання корупції у декларації має бути показане майно чоловіка або дружини високопосадовця. Зважаючи на те, що ані у чоловіка, ані у дружини немає коштів на придбання вартісного майна, вони вирішили розірвати шлюб.

      – Детектив НАБУ наголосив, що насправді особи продовжували проживати разом, фактично, сімейних відносин не припинили, мали спільні права та обов'язки, мали спільні подорожі. До того ж, все це навіть не приховувалось.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: НАБУ Розслідування Корупція САП Справа детектива
      Джерело: 24 канал
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