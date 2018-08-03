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Zombie Boy і Леді Гага: видовищний кліп Born This Way за участю Ріка Дженеста

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Zombie Boy і Леді Гага: видовищний кліп Born This Way за участю Ріка Дженеста
Zombie Boy і Леді Гага: видовищний кліп Born This Way за участю Ріка Дженеста / Скріншот з відео

Відомий канадський актор та модель Рік Дженест (Zombie Boy), який вчинив самогубство у Монреалі, здобув світову славу після участі в кліпі Леді Гаги "Born This Way". Пропонуємо згадати, як дебютував чоловік у музичному шоу-бізнесі.

Співпраця Леді Гаги з Ріком Дженестом почалась ще у 2011 році, коли хлопця з численними татуюваннями кісток і комах помітив модний директор Нікола Формічетті. На той час він співпрацював зі світовими зірками, серед яких була і Леді Гага. У січні 2011 року Нікола запропонував артистці взяти з собою на модний показ Zombie Boy, щоб представити його світові.

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Вже 27 лютого канадець Рік Дженест дебютував на всіх музичних каналах у відеокліпі Леді Гаги "Born This Way", де виконав головну роль у постановці. Задля видовищності співачці також домалювали на обличчі татуювання, схожі до малюнків покійного Ріка. За 8 років часу відеокліп на YouTube-каналі Гаги ролик переглянуло більше 230 мільйонів користувачів.

Леді Гага – Born This Way: дивитись відео онлайн

 

Після новин про самогубство Zombie Boy виконавиця відреагувала у Twitter, висловивши свій жаль і підтримку рідним в соцмережах.

"Самогубство друга Ріка Дженеста, Zombie Boy, перебуває за межами спустошення. Нам потрібно більше працювати, щоб змінити культуру, вивести психічне здоров'я на перший план та стерти стигму, про яку ми не можемо говорити. Якщо ви страждаєте, зателефонуйте знайомому або родині сьогодні. Ми повинні врятувати одне одного", – звернулась до шанувальників Леді Гага у Twitter.

 

 

Нагадаємо, що актор та модель Рік Дженест, більш відомий як хлопець з татуюваннями Zombie Boy, вчинив самогубство, ймовірно, 1 серпня. Чоловіка знайшли мертвим у його квартирі в Монреалі, Канада. За інформацією поліції, у Ріка були проблеми з психічним здоров'ям.

Теги: Мода Музика Леді Гага Втрати Самогубство LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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