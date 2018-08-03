Zombie Boy і Леді Гага: видовищний кліп Born This Way за участю Ріка Дженеста

Відомий канадський актор та модель Рік Дженест (Zombie Boy), який вчинив самогубство у Монреалі, здобув світову славу після участі в кліпі Леді Гаги "Born This Way". Пропонуємо згадати, як дебютував чоловік у музичному шоу-бізнесі.

Співпраця Леді Гаги з Ріком Дженестом почалась ще у 2011 році, коли хлопця з численними татуюваннями кісток і комах помітив модний директор Нікола Формічетті. На той час він співпрацював зі світовими зірками, серед яких була і Леді Гага. У січні 2011 року Нікола запропонував артистці взяти з собою на модний показ Zombie Boy, щоб представити його світові.

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Вже 27 лютого канадець Рік Дженест дебютував на всіх музичних каналах у відеокліпі Леді Гаги "Born This Way", де виконав головну роль у постановці. Задля видовищності співачці також домалювали на обличчі татуювання, схожі до малюнків покійного Ріка. За 8 років часу відеокліп на YouTube-каналі Гаги ролик переглянуло більше 230 мільйонів користувачів.

Леді Гага – Born This Way: дивитись відео онлайн

Після новин про самогубство Zombie Boy виконавиця відреагувала у Twitter, висловивши свій жаль і підтримку рідним в соцмережах.

"Самогубство друга Ріка Дженеста, Zombie Boy, перебуває за межами спустошення. Нам потрібно більше працювати, щоб змінити культуру, вивести психічне здоров'я на перший план та стерти стигму, про яку ми не можемо говорити. Якщо ви страждаєте, зателефонуйте знайомому або родині сьогодні. Ми повинні врятувати одне одного", – звернулась до шанувальників Леді Гага у Twitter.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3 серпня 2018 р.

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6 — Lady Gaga (@ladygaga) 3 серпня 2018 р.

Нагадаємо, що актор та модель Рік Дженест, більш відомий як хлопець з татуюваннями Zombie Boy, вчинив самогубство, ймовірно, 1 серпня. Чоловіка знайшли мертвим у його квартирі в Монреалі, Канада. За інформацією поліції, у Ріка були проблеми з психічним здоров'ям.