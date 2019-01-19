Зомбі-лідер і тарган під час ядерної зими: видання "Медуза" зробило добірку цитат про Терезу Мей

Видання "Медуза" зробило хорошу добірку висловлювань британської та американської преси щодо прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей і її лідерства.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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Дивіться, що вони самі там думають:

Прем'єр-міністр пережила доленосне голосування, але тільки підтвердила враження, що вона зомбі-лідер. Вона – тарган під час ядерної зими. Водорості, що виживають в сірчистому газі з підводного вулкана, на семимильній глибині, яка відділяє її від денного світла. Її мова була такою ж живою, як запліснявіла спортивна шкарпетка. Вона непогано впоралася з роллю матері, яка верещить на своїх дітей, щоб вони з'їли, нарешті, капусту або йшли спати голодними. 30 місяців перебування Мей на посаді прем'єра відзначені тільки некомпетентністю і невмілістю, підкріпленими лише її самообманом. При Терезі Мей Великобританія стала посміховиськом для всього світу. Леді постійної кризи, місіс Мей живе в дивному світі британської політики, в дні бабака, коли вона прокидається, щоб виявити себе в страшній політичній кризі.

"Як бачите, місцеві журналісти не відчувають великого оптимізму щодо сьогодення і майбутнього Великобританії", – підкреслив Яковина.

На думку журналіста, єдиним порятунком для Мей може бути повне перезавантаження влади, прихід нових людей, здатних запропонувати нестандартні рішення.

Однак, як показало голосування в парламенті, зараз просто це неможливо. Британці в заціпенінні дивляться на те, як їх корабель йде на рифи, і нічого не можуть зробити. До грандіозної корабельної аварії, яка обов'язково увійде в підручники історії, залишилося півтора місяці,

– наголосив Яковина.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС. Британія має вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але до того за угоду, погоджену Мей і ЄС, мають проголосувати у британському парламенті, перш ніж вона буде прийнята.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 18 січня 2019

Нагадаємо, 15 січня парламент Великобританії проголосував проти угоди щодо Brexit, яку запропонував уряд Терези Мей. Через це в парламенті ініціювали голосування про недовіру уряду Мей, проте за його результатами політик таки залишилася на посаді.