Зонд NASA міг ненавмисно знищити органіку на Марсі, – Newsweek

40 років тому марсохід "Viking" NASA міг виявити докази існування життя на Марсі, однак ці результати могли бути знищені до того, як інформація про них дісталася Землі.

Про це повідомляє видання Newsweek.

"Viking" відправили на Марс у 1976 році для пошуку органічної матерії. Апарат так нічого й не знайшов. Під час повторної місії виявили хлорбензол – органічну матерію.

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У 2008 році місія NASA виявила, що сіль, яка використовується в ракетному паливі, стає вибухонебезпечною в результаті надмірного нагрівання. Це означає, що "Viking", який використовував інструмент нагрівання ґрунту для виявлення органічних матеріалів, міг просто спалити вуглецеві молекули, знайдені в марсіанських породах, коли перхлорат раптом загорівся.

Більшість місій на Марсі, що шукають органіку, використовують метод нагрівання. До прикладу марсохід Curiosity, який виявив органічні молекули в кам’янистій породі віком 3 мільярди років, теж нагрівав зразки до температури 492 градусів за Цельсієм. Однак, камінь, що досліджував Curiosity, найімовірніше, не містив перхлорату. Видання зауважує, що виявлення органічних молекул може означати, що життя існує або існувало на Марсі в якийсь період його історії. Хоча ці органічні молекули можуть бути результатом і небіологічних хімічних реакцій.

Так, дослідниця Мелісса Гузман вважає, що хлорбензол міг бути занесений на Марс апаратом "Viking" з Землі через забруднені ним інструменти.

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