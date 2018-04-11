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Зонд, призначений для дослідження життя на Марсі, вийшов на робочу орбіту

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Зонд, призначений для дослідження життя на Марсі, вийшов на робочу орбіту
Зонд, призначений для дослідження життя на Марсі, вийшов на робочу орбіту / Фото з вільних джерел

Після річної процедури гальмування і корекції орбіти зонд Trace Gas Orbiter вийшов на наукову орбіту навколо Марса. Через кілька тижнів апарат приступить до дослідження атмосфери планети в рамках першого етапу місії "ЕкзоМарс".

Про це повідомляється на сайті Європейського космічного агентства.

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Головне завдання програми "ЕкзоМарс" – відповідь на питання, чи існувало коли-небудь на Червоній планеті життя. Для цього вчені планують шукати сліди метану і супутніх газів, які активно виробляються земними бактеріями, в атмосфері Марса. Якщо метан знайдуть з пропаном або етаном, це буде сильним аргументом на користь існування на Марсі біосфери. Якщо ж разом з метаном знайдуть сполуки сірки, то стане ясно, що це продукти геологічної активності.

Вивченням марсіанської атмосфери займеться космічний апарат TGO. Разом з ним 14 березня 2016 року до Марса був відправлений спусковий модуль "Скіапареллі", який повинен був протестувати технологію контрольованого спуску і посадки на планету для другого етапу місії. Однак після того, як в жовтні 2016 року апарати досягли околиць планети і розділилися, "Скіапареллі" розбився. TGO, навпаки, успішно вийшов на витягнуту 4,2-денну орбіту і приступив до переходу на робочу кругову орбіту.

Протягом року зонд зменшував період обертання і висоту апоцентра орбіти шляхом гасіння швидкості руху об атмосферу Марса. У березні TGO завершив аеродинамічне гальмування, перейшов на ближчу до планети орбіту і протестував наукові прилади. Тепер же апарат нарешті вийшов на кругову наукову орбіту з висотою близько 400 кілометрів і періодом 2 години.

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Початок спостережень в режимі затемнення (коли Сонце заходить за диск планети і просвічує шар атмосфери) заплановано на 21 квітня. Виконувати це завдання будуть спектрометричні комплекси ACS і NOMAD. Також в квітні буде проведена тестова передача даних з Марса на Землю і назад, щоб перевірити здатність TGO працювати в режимі ретранслятора сигналу від інших космічних апаратів.

Що таке "ЕкзоМарс"? Спільна програма Федерального космічного агентства Росії (Роскосмос) і Європейського космічного агентства. Також нещодавно Роскосмос розповів про початок активного етапу роботи над іншим спільним проектом, на цей раз з NASA, що отримав назву "Венера-Д". Вчені планують відправити до Венери довгоживучу космічну станцію, яка здатна провести на поверхні планети більше місяця.

Теги: Техно Новини Росії Космос Марс Європа
Джерело: 24 Канал
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